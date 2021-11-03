Обладатель «Золотого мяча» сделал прогноз на матч «Лестер» — «Спартак»
Сергей Стариков
Сергей Стариков
14:46, 04 ноября 2021
Майкл ОуэнФото: Guo Liliang via www.imago-images/Global Look Press
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Бывший нападающий футбольной команды «Ливерпуль» и сборной Англии Майкл Оуэн заявил, что «Лестер» победит московский «Спартак» в матче четвёртого тура групповой стадии Лиги Европы. По словам экс-футболиста, англичанам важно взять три очка, чтобы приблизиться к выходу в плей-офф, сообщает BetVictor.
Четыре гола Патсона Даки позволили «Лестеру» одержать историческую победу в Москве. Тем не менее группа очень равная и конкурентная, поэтому «Лестеру» крайне важно взять три очка, чтобы приблизиться к выходу в плей-офф. Я ожидаю победу «Лестера» со счётом 2:0, — заявил обладатель «Золотого мяча».
Матч между «Лестером» и «Спартаком» пройдёт 4 ноября на стадионе «Кинг Пауэр». Начало — в 23:00 мск.
Ранее главный тренер «Спартака» Руй Витория перед вторым поединком с «Лестером» пообещал изменить стратегию «красно-белых». По его словам, нужно обращать внимание на мелкие детали. В первой встрече английская команда взяла верх со счётом 4:3.