Обладатель «Золотого мяча» сделал прогноз на матч «Лестер» — «Спартак»

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Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) условно наказал московский футбольный клуб «Спартак» закрытием двух секторов трибуны B стадиона «Открытие Банк Арена» на один матч. Поводом для такого решения стало скандирование оскорбительных выражений фанатами «красно-белых» на матче 13-го тура чемпионата России между «Спартаком» и «Ростовом». Об этом сообщили в пресс-службе РФС.

В соответствии со ст. 112 Дисциплинарного регламента РФС и п. 34 Приложения № 1 Дисциплинарного регламента РФС за скандирование зрителями оскорбительных выражений — оштрафовать ФК «Спартак» г. Москва на 80...