«Объединили людей»: на Украине прокомментировали форму сборной на Евро

https://static.news.ru/photo/dc9164cc-c7ab-11eb-90ef-96000091f725_660.jpg Андрей Павелко (слева) Фото: andriy.pavelko/facebook.com

Президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Павелко прокомментировал слухи о том, что форму национальной команды на Евро-2020 могут запретить из-за политических лозунгов. Его слова приводит Tribuna.

УАФ очень подробно отработал все юридические аспекты этого вопроса с соответствующими службами УЕФА, за что им очень благодарен. Хотя это была довольно длительная и сложная работа. Ведь приходилось согласовывать каждый нюанс — от полутонов контуров до перемещения национального герба в центр. Но форма была согласована задолго до презентации, поэтому разговоры о возможном запрете со стороны УЕФА абсолютно беспочвенны, — сказал Павелко.

Функционер добавил, что новый дизайн формы получил большую поддержку в Украине и по всему миру, объединил миллионы людей, в чём и была главная идея.

6 июня сборная Украины по футболу презентовала форму для участия в европейском первенстве. На футболках игроков присутствует изображение Крыма, а также имеются надписи «Слава Украине!» и «Героям слава!».

В Госдуме призвали УЕФА запретить эту форму, а так же связали её с поддержкой ЛГБТ. Чемпионат Европы по футболу пройдёт с 11 июня по 11 июля.

Ранее сообщалось, что пресс-служба посольства США в Киеве на странице в Twitter оценила новую форму сборной Украины с изображением полуострова Крым, Донецкой и Луганской областей. А депутат Государственной думы Виталий Милонов сравнил решение Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) одобрить форму сборной Украины для участия в чемпионате Европы по футболу с поддержкой сексуальных меньшинств.