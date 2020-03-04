https://static.news.ru/photo/abf15cd4-5e1e-11ea-a1c5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xinhua/Global Look Press

Ответный матч полуфинала Кубка Италии между футбольным клубом «Наполи» и миланским «Интером» перенесён из-за распространения коронавируса в стране.

О решении объявил префект региона Кампания Марко Валентини, сообщает Football Italia. Матч должен был состояться 5 марта на стадионе «Сан-Паоло» в Неаполе.

Также ранее был перенесён другой ответный матч полуфинала турнира между туринским «Ювентусом» и «Миланом», который должен был прийти 4 марта в Турине.

Ранее стало известно, что у трёх игроков и одного сотрудника итальянского футбольного клуба «Пьянезе», который выступает в Серии С, обнаружен коронавирус, писал NEWS.ru.