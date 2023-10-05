«Ньюкасл» победил в матче Лиги чемпионов в первый раз за 20 лет «Ньюкасл» выиграл у ПСЖ в первом домашнем матче Лиги чемпионов за 20 лет

Фото: IMAGO/Andy Sumner/Global Look Press

Английский футбольный клуб «Ньюкасл» одержал победу на французским «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ) в домашнем матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов. Это произошло впервые за 20 лет, сообщает ТАСС. Итоговый счет составил 4:1 в пользу англичан.

У победителей забитыми мячами отметились Мигель Альмирон (17-я минута), Дэн Берн (39), Шон Лонгстафф (50) и Фабиан Шер (90+1). Единственный гол ПСЖ забил Лукас Эрнандес на 56-й минуте встречи. Это пятая победа «Ньюкасла» в последних шести матчах во всех турнирах, начиная с 16 сентября. Англичане не смогли одолеть только итальянский «Милан» в гостевой игре первого тура группового этапа Лиги чемпионов, уступив со счетом 0:1.

При этом «Ньюкасл» выступает на групповом этапе Лиги чемпионов впервые с сезона-2002/03, когда им не удалось выйти в плей-офф. Последний домашний матч, таким образом, английский клуб проводил 19 марта 2003 года против испанской «Барселоны», проиграв со счетом 0:2. Последняя победа была одержана 26 февраля того же года, также в домашней встрече, над немецким «Байером» (3:1).

В следующем туре «Ньюкасл» сыграет на своем поле против немецкой «Боруссии» из Дортмунда. В свою очередь, ПСЖ примет «Милан». Игры состоятся 25 октября.

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