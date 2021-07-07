«Нужно что-то менять»: Туктамышева о выступлении сборной России на Евро

Серебряный призёр чемпионата мира 2021 года по фигурному катанию Елизавета Туктамышева сказала, что должны быть изменения в сборной России после провала на Евро-2020. Её слова приводит «Матч ТВ».

Все говорят не очень хорошо о нашей футбольной команде, поэтому не буду с большинством. Посмотрим, что будет дальше, — сказала Туктамышева.

Также Туктамышева ответила на вопрос, нужно ли менять тренера сборной России.

Если что-то идёт не так, нужно что-то менять, совершенствоваться, находить другие пути. Чтобы не было застоя, — добавила фигуристка.

Сборная России под руководством Станислава Черчесова заняла четвёртое место в группе, проиграв бельгийцам (0:3) и датчанам (1:4). Единственные три очка коллектив заработал в матче с Финляндией, который завершился победой российской команды с минимальным счётом 1:0.

Ранее сообщалось, что серебряный призёр чемпионата мира 2021 года по фигурному катанию Елизавета Туктамышева рассказала, за кого болела на чемпионате Европы по футболу.