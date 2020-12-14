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Футбол

Нурмагомедов спрогнозировал результаты футбольной Лиги чемпионов

11:16, 15 декабря 2020

Российский боец смешанного стиля, чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов сделал прогноз на матчи 1/8 финала Лиги чемпионов. Комментарий он оставил на своей странице в Instagram.

Я думаю, справа от вас которые — все пройдут. Заскриньте — и посмотрим, — подписал он картинку в «сторис» с итогами жеребьёвки.

Таким образом, Хабиб считает, что в четвертьфинал пробьются «Манчестер Сити», «Бавария», «Челси», «Ливерпуль», «Ювентус», «ПСЖ», «Боруссия» (Дортмунд) и «Реал».

NEWS.ru писал об итогах жеребьёвки Лиги чемпионов. Первые матчи 1/8 финала запланированы на 16, 17, 23 и 24 февраля, ответные — на 9, 10, 16 и 17 марта.

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