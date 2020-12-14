Нурмагомедов спрогнозировал результаты футбольной Лиги чемпионов

Бывший футболист сборной России, который сейчас является членом тренерского штаба ЦСКА Василий Березуцкий рассказал, на что ежемесячно тратит более миллиона рублей.

Я думаю, что больше миллиона рублей, сто процентов, — сказал он, отвечая на вопрос о тратах на YouTube-канале Василия Конова. При этом Березуцкий отметил, что не все деньги уходят на...