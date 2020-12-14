Нурмагомедов спрогнозировал результаты футбольной Лиги чемпионов

Российский боец смешанного стиля, чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов сделал прогноз на матчи 1/8 финала Лиги чемпионов. Комментарий он оставил на своей странице в Instagram.
Я думаю, справа от вас которые — все пройдут. Заскриньте — и посмотрим, — подписал он картинку в «сторис» с итогами жеребьёвки.
Таким образом, Хабиб считает, что в четвертьфинал пробьются «Манчестер Сити», «Бавария», «Челси», «Ливерпуль», «Ювентус», «ПСЖ», «Боруссия» (Дортмунд) и «Реал».
NEWS.ru писал об итогах жеребьёвки Лиги чемпионов. Первые матчи 1/8 финала запланированы на 16, 17, 23 и 24 февраля, ответные — на 9, 10, 16 и 17 марта.