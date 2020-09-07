Нурмагомедов назвал любимых игроков сборной России по футболу

Российский боец смешанных единоборств, чемпион Ultimate Fighting Championship (UFC) Хабиб Нурмагомедов поделился впечатлениями об игре национальной команды по футболу и назвал лучших игроков.
Смотрю матчи сборной России. Но мне не ясно, это после ЧМ-2018 Россия так сильно прибавила или это мой друг Станислав Черчесов поработал? Мои любимчики в сборной — Оздоев, Миранчуки и, конечно, Дзюба, — сказал Нурмагомедов в прямом эфире телеканала «Матч ТВ».
По его мнению, секрет успеха команды во внутренней обстановке и авторитете главного тренера.
Сборная России по футболу выиграла со счётом 3:2 у команды Венгрии в матче второго тура группового этапа Лиги наций. Игра прошла на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште при пустых трибунах. В составе подопечных Станислава Черчесова выделились Антон Миранчук, Магомед Оздоев и Марио Фернандес, писал NEWS.ru.
Добавьте наши новости в избранные источники