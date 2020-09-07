Нурмагомедов назвал любимых игроков сборной России по футболу

Сборная России по футболу выиграла со счётом 3:2 у команды Венгрии в матче второго тура группового этапа Лиги наций. Игра прошла на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште при пустых трибунах.

Счёт на 15-й минуте встречи открыл 24-летний полузащитник московского «Локомотива» Антон Миранчук после передачи Далера Кузяева. На 34-й минуте защитник «Ахмата» Андрей Семёнов после розыгрыша углового сделал скидку на полузащитника...