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Новым тренером женской сборной РФ по футболу стал Юрий Красножан

20:38, 30 декабря 2020
Юрий Красножан Юрий Красножан Фото: rfs.ru

57-летний Юрий Красножан назначен главным тренером женской сборной России по футболу.

Как сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС), соглашение с новым наставником рассчитано на два года. Ранее пост главного тренера сборной совмещала с работой в женском «Локомотиве» (Москва) Елена Фомина. Во главе с ней национальная команда завершила отборочный турнир к Евро-2022 на второй строчке группы A.

В апреле 2021 года россиянки сыграют стыковые матчи за выход в финальную часть турнира, соперник российской команды ещё не определён.

Ранее Красножан тренировал только мужчин. Его последним местом работы были подмосковные «Химки». С февраля 2014 по декабрь 2015 года он тренировал сборную Казахстана. Также Красножан в разные периоды был тренером московского «Локомотива», махачкалинского «Анжи» и нальчикского «Спартака».

Как передавал NEWS.ru, лучшим тренером года в женском футболе по версии ФИФА стала Сарина Вигман, работающая со сборной Нидерландов.

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