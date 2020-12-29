Новым тренером женской сборной РФ по футболу стал Юрий Красножан

https://static.news.ru/photo/e44f8560-4ac7-11eb-9785-fa163e074e61_660.jpg Юрий Красножан Фото: rfs.ru

57-летний Юрий Красножан назначен главным тренером женской сборной России по футболу.

Как сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС), соглашение с новым наставником рассчитано на два года. Ранее пост главного тренера сборной совмещала с работой в женском «Локомотиве» (Москва) Елена Фомина. Во главе с ней национальная команда завершила отборочный турнир к Евро-2022 на второй строчке группы A.

В апреле 2021 года россиянки сыграют стыковые матчи за выход в финальную часть турнира, соперник российской команды ещё не определён.

Ранее Красножан тренировал только мужчин. Его последним местом работы были подмосковные «Химки». С февраля 2014 по декабрь 2015 года он тренировал сборную Казахстана. Также Красножан в разные периоды был тренером московского «Локомотива», махачкалинского «Анжи» и нальчикского «Спартака».

Как передавал NEWS.ru, лучшим тренером года в женском футболе по версии ФИФА стала Сарина Вигман, работающая со сборной Нидерландов.