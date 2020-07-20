Новым тренером «Барселоны» может стать бывшая звезда клуба Патрик Клюйверт

https://static.news.ru/photo/71d090ea-c9aa-11ea-ac78-fa163e074e61_660.jpg Патрик Клюйверт Фото: Gehad Hamdy/dpa/Global Look Press

Известный в прошлом футболист Патрик Клюйверт, ныне работающий директором академии «Барселоны», может сменить Кике Сетьена на посту главного тренера «сине-гранатовых».

Как пишет Mundo Deportivo, 44-летний нидерландец пользуется поддержкой среди игроков «Барселоны». Он состоит в дружеских отношениях с лидерами команды и хорошо знает о возможностях молодых футболистов из академии. По данным издания, игроки считают, что именно Клюйверт может помочь им вернуть уверенность в собственных силах и обладает необходимым характером для работы тренером «Барселоны».

Нидерландец в бытность игроком выступал за «Аякс» (с которым выиграл Лигу чемпионов), «Милан», «Барселону», «ПСВ», «Валенсию», «Ньюкасл», «Лилль» и национальную сборную. За каталонцев он провёл 249 официальных матчей, в которых забил 124 мяча. В 1999 году он стал чемпионом Испании. После завершения игровой карьеры он поработал ассистентом тренера в сборных Нидерландов и Камеруна, а также главным тренером сборной Кюрасао.

Кике Сетьен возглавил «Барселону» в январе. Под его началом каталонцы заняли второе место в Ла Лиге и вылетели из Кубка Испании в 1/4 финала.

Чемпионом Испании в сезоне-2019/20 стал мадридский «Реал». Как писал NEWS.ru, столичный клуб снял вопросы о победителе турнира, победив «Вильяреал» со счётом 2:1.