Новым главным тренером «Химок» стал Гунько

https://static.news.ru/photo/d559c5e0-d3e7-11ea-8448-fa163e074e61_660.jpg Фото: Dmitry Golubovich/Russian Look

Бывший игрок и тренер «Спартака» Дмитрий Гунько возглавит тренерский штаб подмосковного клуба «Химки».

Об этом ТАСС рассказал глава Минспорта Московской области Роман Терюшков. По его словам, специалиста уже представили команде.

Гунько сменил на посту главного тренера Сергея Юрана, с которым руководство «Химок» досрочно расторгло трудовое соглашение. Юран в комментариях для СМИ отметил, что его увольнение связано с позицией руководства «Спартака», в частности гендиректора московского клуба Шамиля Газизова. Представители «красно-белых» эти заявления опровергли.

Как писал NEWS.ru, игроки «Химок» написали открытое письмо губернатору региона Андрею Воробьёву, в котором призвали не допустить увольнения главного тренера. Авторы послания напомнили, что под руководством Юрана команда успешно решила задачу по выходу в РПЛ и пробилась в финал Кубка России.