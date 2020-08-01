Новым главным тренером «Химок» стал Гунько

Бывший игрок и тренер «Спартака» Дмитрий Гунько возглавит тренерский штаб подмосковного клуба «Химки».
Об этом ТАСС
Гунько сменил на посту главного тренера Сергея Юрана, с которым руководство «Химок» досрочно расторгло трудовое соглашение. Юран в комментариях для СМИ отметил, что его увольнение связано с позицией руководства «Спартака», в частности гендиректора московского клуба Шамиля Газизова. Представители «красно-белых» эти заявления опровергли.
Как писал NEWS.ru, игроки «Химок» написали открытое письмо губернатору региона Андрею Воробьёву, в котором призвали не допустить увольнения главного тренера. Авторы послания напомнили, что под руководством Юрана команда успешно решила задачу по выходу в РПЛ и пробилась в финал Кубка России.
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