Генеральный директор чемпионата Италии по футболу Луиджи Де Сьеро назвал новый контракт ПСЖ с Килианом Мбаппе абсолютным злом, сообщает AS. Он отметил, что пока в футболе есть клубы, которые будут продолжать платить такие огромные суммы, система будет оставаться неустойчивой.
То, что произошло в Париже с новым контрактом Мбаппе, — абсолютное зло. Мы должны быть внимательны к такого рода вещам, — заявил Де Сьеро.
По данным ESPN, по новому контракту французский нападающий будет получать €57 млн в год после вычета налогов. Кроме того, бонусные выплаты могут достигнуть €30 млн.
ПСЖ сообщил о продлении контракта с Килианом Мбаппе 21 мая. Новый контракт рассчитан до 2025 года. Ранее сообщалось о том, что француз может перейти в «Реал» свободным агентом. В нынешнем сезоне Мбаппе забил 36 мячей и отдал 26 результативных передач в 46 матчах за парижан во всех турнирах.
Также Мбаппе признался, что беседа с президентом Франции Эммануэлем Макроном повлияла на его решение остаться в клубе.