Новый контракт ПСЖ с Мбаппе сочли абсолютным злом Глава чемпионата Италии Де Сьеро назвал новый контракт Мбаппе с ПСЖ абсолютным злом

Килиан Мбаппе / Фото vk.com/mbappe

Генеральный директор чемпионата Италии по футболу Луиджи Де Сьеро назвал новый контракт ПСЖ с Килианом Мбаппе абсолютным злом, сообщает AS. Он отметил, что пока в футболе есть клубы, которые будут продолжать платить такие огромные суммы, система будет оставаться неустойчивой.

То, что произошло в Париже с новым контрактом Мбаппе, — абсолютное зло. Мы должны быть внимательны к такого рода вещам, — заявил Де Сьеро.

По данным ESPN, по новому контракту французский нападающий будет получать €57 млн в год после вычета налогов. Кроме того, бонусные выплаты могут достигнуть €30 млн.

ПСЖ сообщил о продлении контракта с Килианом Мбаппе 21 мая. Новый контракт рассчитан до 2025 года. Ранее сообщалось о том, что француз может перейти в «Реал» свободным агентом. В нынешнем сезоне Мбаппе забил 36 мячей и отдал 26 результативных передач в 46 матчах за парижан во всех турнирах.

Также Мбаппе признался, что беседа с президентом Франции Эммануэлем Макроном повлияла на его решение остаться в клубе.