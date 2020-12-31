Новогодней вечеринкой Неймара заинтересовалась бразильская прокуратура

https://static.news.ru/photo/c3684af8-4b5d-11eb-ac8f-fa163e074e61_660.jpg Неймар Фото: Alexander Kulebyakin/Global Look Press

Прокуратура Бразилии открыла расследование по факту проведения новогодней вечеринки, которую, как предполагается, организовал нападающий ПСЖ и бразильской футбольной сборной Неймар.

Ранее бразильские СМИ сообщали, что в особняке спортсмена в Мангаратибе (штат Рио-де-Жанейро) организована вечеринка на 500 гостей, которая должна продлиться неделю. Занимающееся проведением праздничных мероприятий агентство Fabrica заявило, что речь идёт о торжестве с участием 150 гостей и оно пройдёт с соблюдением всех санитарных норм с разрешения местных властей.

Как передаёт AFP, прокуратура начала расследовать ситуацию после нескольких претензий, основанных на информации из СМИ. Надзорное ведомство призвало Неймара предоставить срочные данные о деталях вечеринки, количестве гостей и принятых мерах по охране здоровья. С юридической точки зрения такие мероприятия в штате легальны, городской совет Мангаратибы признал, что у него нет полномочий, чтобы помешать проведению вечеринки.

За минувшие сутки в Бразилии выявлено более 55 тысяч новых случаев COVID-19, общее число за время пандемии составляет около 7,6 млн случаев. 193 тысячи человек скончались от инфекции и вызванных ею осложнений.

Ранее казначейство Испании опубликовало список лиц, чья налоговая задолженность по состоянию на конец 2019 года составляет более €1 млн. Неймар фигурирует в списке с долгом в €34 624 026,60, передавал NEWS.ru. Бразилец с 2013 по 2017 год играл за «Барселону».