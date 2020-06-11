Новое юридическое лицо ФК «Химки» появится в начале июля

https://static.news.ru/photo/38226fee-abd2-11ea-aa7d-fa163e074e61_660.jpg Фото: ФК «Химки»/vk.com

Министр спорта Московской области Роман Терюшков заявил о создании нового юридического лица футбольного клуба «Химки» в начале июля.

Дорожная карта у нас выработана, сейчас инвестор создаёт юрлицо. Соответственно, мы от бюджетного учреждения лицензируемся в ФНЛ. Нового юрлица пока нет, оно будет создано в начале июля, — цитирует министра ТАСС.

Терюшков заверил, что «Химки» не планируют выступать в РПЛ в следующем сезоне. Клуб уже подал документы для лицензирования в ФНЛ.

Изменения юридического лица клуба происходят из-за прихода в «Химки» бизнесмена Сергея Ломакина.

Ранее исполком Российского футбольного союза принял решение о досрочном завершении первенства ФНЛ. Команды, которые заняли первые два места (волгоградский «Ротор» и подмосковные «Химки») по результатам проведённых 27 туров из 38, получили возможность выступить в следующем сезоне РПЛ после прохождения лицензирования. Позже сообщалось, что команда «Химки» имеет проблемы с финансированием и не сможет выступить в РПЛ, если не найдёт спонсоров, писал NEWS.ru.