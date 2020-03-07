Футбольный клуб «Динамо» обыграл «Тамбов» в 21-м туре чемпионата России со счётом 1:0. Единственный мяч на 34-й минуте с передачи Константина Ратуша забил новичок «бело-голубых» Николай Комличенко. Это его первый гол после двух игр. Удивительно, но для «динамовцев» встреча выдалась довольно спокойной, в активе москвичей только один горчичник, чего нельзя сказать про гостей, на счету которых четыре желтые карточки.

Наставник «Тамбова» Тимур Шипшев на послематчевой пресс-конференции объяснил причины поражения подопечных.

— Ну, если говорить о каждом из таймов, то первый немного не получился как в плане оборонительных действий, так и атак — качественно мы провели только две контратаки. Во втором пошла обоюдноострая игра, где и мы могли забить. Не припомню у «Динамо» каких-то опасных моментов. Надо забивать. Не забивая, очень сложно заработать очки, — подытожил Шипшев, к которому совершенно не было вопросов.

А вот главный тренер московского «Динамо» Кирилл Новиков, приободренный после реабилитации за поражение в московском дерби «Спартаку» был настроен немного поговорить.

— Мы рады, что одержали победу. Для нас это было важно, особенно после неудачи со «Спартаком», и с точки зрения психологии, и с точки зрения турнирной таблицы. Мы знали, что нас ждет тяжелая игра, потому что соперник непростой, в последних семи игр проиграл только раз. «Тамбов» достаточно уверенно играет в обороне, надежно, компактно. Нам важно было забить первыми, что и получилось, — сказал Новиков.

Кирилл Новиков Сергей Лантюхов/NEWS.ru

— Произошла серьезная ротация после поражения «Спартаку». Чем руководствовались?

— Своими тактическими задумками, соперником, их тактической схемой. Все это привело к тому, что решили проделать изменения. Плюс неудача с «красно-белыми» показала, какие позиции надо усилить для того, чтобы показать себя.

— Максимилиан Филипп мучился весь второй тайм, не смог доиграть матч. Все ли с ним в порядке?

— С ним все в порядке, он не мучился, а играл достаточно хорошо, приносил помощь команде. В перерыве мы разговаривали, сколько он выдержит, потому что физическое состояние неоптимальное с учетом того, что он полностью прокутил третий сбор. Поэтому 20–25 минут второго тайма выдержал, затем мы освежили атаку, вышел Себастьян Шиманьски и сыграл хорошо.

— Который матч подряд Константин Рауш проводит матч на позиции вингера, и в этот раз смещался в центр к Николаю Комличенко. Ваша задумка?

— Мы приветствуем импровизацию, особенно когда соперник обороняется большими силами. Здесь нужны нестандартные ходы. В этот раз Костя принес много пользы, находился пространство между линиями соперника, менял позицию, флангами с Н’Жи, развивал атаки. Мы довольные его игрой. Но в целом я вижу его на позиции левого полузащитника, потому что ему не хватает специализации на позиции защитника.

— В первом тайме показалось, что он немного придерживал Дмитрия Скопинцева. Не было указания в перерыве специально смещаться в центр, чтобы открыть бровку для Скопинцева, который стал активнее во вторые 45 минут?

— Если подытожить вопрос Кости, который всех интересует, то он играл так, как он умеет, как мы требовали. Он выполнил свою задачу.

— Тогда по Скопинцеву: в первом тайме, на ваш взгляд, достаточно ли он был активен в атаке?

— «Тамбов» играет в 5–4–1. И фланги у них забиты двумя игроками, даже подойти тяжело. То, что нам удавалось сделать это в первом тайме, когда они еще были закрыты, это серьезно. Нам удалось создать хороших подходов, хорошо вскрывали линию обороны «Тамбова» как раз благодаря атакующим действиям. Скопинцев был не так активен впереди, но это заслуга «Тамбова», который держал двух игроков, плюс мы медленно меняли направление атаки в каких-то моментах. Но на правый фланг мы быстрее доставляли мяч и у Сережи Паршивлюка было больше времени для принятия решения, и мы обостряли ситуацию. Нужно анализировать игру и подробно смотреть ошибки.

— После матча со «Спартаком» вы говорили, что планировали выпускать Николая Комличенко под медленную защиту, но раз он вышел в основе на этот раз, то у «Тамбова» не такая меленная защита?

Футбольный клуб «Динамо» Москва/vk.com

— Логично. Опять же, возвращаясь к игре «Тамбова», как к тактической схеме: здесь нужен был большой нападающий, который может одолеть игроков обороны и завершить фланговые атаки. Коля является таким игроком. Помимо этих качеств он обладает и другими. И то, что он забил два мяча, говорит о его высоком уровне исполнительского мастерства. Мы довольны. То, что он не вышел со «Спартаком», это было мое решение. Он принес нам три очка. Молодец. Поздравляю его с первым забитым мячом и лучшим игроком матча.

— Какое ваше отношение к таким офсайдам и отведённому голу?

— Честно говоря, я вообще не вижу смысла обсуждать судейство с учетом того, что на каждом матче присутствует система видеоповторов. Правило есть правило, мы обязаны ему подчиняться. Судья принял решение после просмотра, мы вынуждены подчиниться. Единственный момент, который не нравится, что команда тратит эмоции после гола. Идет выплеск и очень тяжело после отмены забитого мяча перестроиться и вернуться в игру. Я рад, что команда хорошо отреагировала, и после гола они только добавили, хотя могли расстроиться.

— В каком состоянии находится Артур Юсупов, потому что Шарль Каборе с его пасом — это катастрофа.

— Русский человек так устроен, что запоминает только плохое. Да, был брак и ошибки, но он хорошо развивал атаки, когда не ошибался. Мы можем говорить о плюсах и минусах, но это мои игроки, если есть претензии, предъявим на теоретическом занятии.

Что касается Юсупова, то у него травма передней поверхности бедра. Я думаю, что к следующей игре не подойдет, а вот через тур он попадет в общую группу.