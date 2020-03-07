https://static.news.ru/photo/166c229a-608d-11ea-a2e8-fa163e074e61_660.jpg Кирилл Новиков Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Главный тренер московского футбольного клуба «Динамо» Кирилл Новиков прокомментировал результат матча чемпионата России против «Тамбова».

Мы рады, что одержали победу, особенно после неудачи со «Спартаком». Нам важно было победить и с точки зрения психологии, и с точки зрения турнирной таблицы. Соперник непростой, в последних семи играх проиграл только раз. Нам важно было забить первыми, что и получилось, — сказал Новиков на послематчевой пресс-конференции.

Новиков также рассказал, почему защитник «Динамо» Константин Рауш стал играть на позиции вингера.

Мы приветствуем импровизацию, особенно когда соперник обороняется большими силами. В этот раз Костя принёс много пользы, находил пространство между линиями соперника, развивал атаки. Я вижу его на позиции левого полузащитника, потому что ему не хватает на позиции защитника, — добавил тренер.

Ранее NEWS.ru писал о том, что московский футбольный клуб «Динамо» на домашнем стадионе обыграл «Тамбов» со счётом 1:0 в матче 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).