https://static.news.ru/photo/068b2064-22f9-11ea-a4d8-fa163e074e61_660.jpg Кирилл Новиков Фото: NEWS.ru

Главный тренер «Динамо» Кирилл Новиков подписал новый контракт с «бело-голубыми» на полтора года, сообщает пресс-служба московского футбольного клуба.

Также соглашения продлили тренер Виталий Гришин и тренер по работе с вратарями Дмитрий Изотов — до лета 2021-го. Ещё один тренер, Юрий Бавыкин, подпишет новый контракт позднее.

Сообщается, что тренерский штаб «Динамо» пополнится ещё одним тренером, а также специалистом по физической подготовке.

Новиков был назначен исполняющим обязанности главного тренера «Динамо» после того, как Дмитрий Хохлов покинул свой пост после поражения «Оренбургу» со счётом 0:2 в матче 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Позже «Динамо» заключило новый трудовой договор с Новиковым до конца сезона-2019/20, официально назначив его на пост главного тренера основной команды, писал NEWS.ru.