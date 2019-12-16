https://static.news.ru/photo/53bff296-1fe4-11ea-b4a3-fa163e074e61_660.jpg Главный тренер московского «Динамо» Кирилл Новиков Фото: NEWS.ru

Главный тренер московского «Динамо» Кирилл Новиков рассказал, что обсудит детали нового соглашения с руководством клуба после возвращения из Испании, где он проходит стажировку в мадридском «Атлетико».

19-го числа прилетаем домой из Испании. Предстоит обсудить с руководством оставшиеся детали по новым условиям контрактов, которые у нашего тренерского штаба действуют до конца текущего сезона, — цитирует Новикова пресс-служба клуба.

Он также рассказал, что стажировка проходит очень продуктивно: уже произошло общение с тренерским штабом «Атлетико», а впереди запланировано общение с аналитическим отделом и главой Академии клуба.

Новиков был назначен исполняющим обязанности главного тренера «Динамо» после того, как Дмитрий Хохлов покинул свой пост после поражения «Оренбургу» со счётом 0:2 в матче 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Ранее NEWS.ru писал, что «Динамо» заключило новый трудовой договор с Кириллом Новиковым до конца сезона-2019/20, официально назначив его на пост главного тренера основной команды.