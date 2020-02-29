https://static.news.ru/photo/461c3854-5b10-11ea-9ce0-fa163e074e61_660.jpg Кирилл Новиков Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Главный тренер московского футбольного клуба «Динамо» Кирилл Новиков прокомментировал матч против столичного «Спартака».

Не могу предъявить претензии к игрокам, они сделали всё возможное, выложились на сто процентов, но «Спартак» был в этот раз лучше, поэтому такой результат, — сказал Новиков журналистам.

Он также рассказал о тактических задумках на игру.

Я не считаю, что Николая Комличенко надо было выпускать с первых минут. У «Спартака» медленные защитники, надеялись за счёт скорости трёх нападающих переиграть, как раз игроки соперника бы подустали, и в этот момент мы должны были выпустить Колю. В принципе, мы так и сделали, и если бы он реализовал два своих момента, игра сложилась бы иначе, — добавил тренер.

Ранее NEWS.ru писал о том, что «Спартак» обыграл «Динамо» в гостевом матче 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со счётом 2:0. В других матчах 20-го тура РПЛ самарские «Крылья Советов» на своём поле в меньшинстве сыграли вничью с «Оренбургом» (1:1), а екатеринбургский «Урал» сыграл вничью с московским ЦСКА (1:1).