Новичок «Спартака» Хендрикс рассказал, почему выбрал номер Цымбаларя

https://static.news.ru/photo/7931ee94-58b4-11eb-b158-fa163e074e61_660.jpg Йоррит Хендрикс Фото: ФК «Спартак-Москва»/vk.com

Новичок московского «Спартака» Йоррит Хендрикс впервые пообщался с прессой в статусе игрока «красно-белых». Он рассказал, почему выбрал для себя четвёртый номер, под которым в своё время за «Спартак» выступали многие выдающиеся игроки, в том числе Илья Цымбаларь.

Для меня большая честь выступать под номером, под которым играла легенда клуба. Вообще с четвёркой на спине я был ещё в юношеских командах, поэтому выбрал её сразу же, узнав, что она свободна, — приводит слова Хендрикса «Спорт-Экспресс».

Хендрикс является воспитанником ПСВ. В целом он сыграл за команду из Эйндховена 239 матчей. В нынешнем сезоне футболист отыграл 16 матчей, однако не смог отличиться результативными действиями.

Он сообщил, что уже знает: для десятикратных чемпионов России главным соперником является ЦСКА. Голландец вспомнил, как обыгрывал «армейцев» в составе ПСВ.

Прекрасно знаю о противостоянии «Спартака» и ЦСКА. И тот матч помню, мы тогда смогли выйти в следующий раунд благодаря победе. С нетерпением жду московское дерби, чтобы выйти на поле — надеюсь, на полный до отказа стадион, — заявил игрок.

Как писал NEWS.ru, Московский «Спартак» официально объявил о переходе голландского полузащитника 16 января. Футболист успешно прошёл медосмотр и подписал с клубом долгосрочный контракт.