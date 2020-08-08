Новичок «Локомотива» Лысцов поделился впечатлениями от возвращения

https://static.news.ru/photo/beeeea8c-d965-11ea-963b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Виталий Лысцов/vk.com

Новичок футбольной команды «Локомотив» Виталий Лысцов поделился своими впечатлениями от возвращения в родную команду.

Рад вернуться в самый лучший коллектив домой, в родные стены, видеть родные лица, стадион. Я тренировался рядом с этим стадионом, мечтал здесь оказаться, и мечты сбываются, — передаёт корреспондент NEWS.ru слова Лысцова.

Он отметил, что во время своего ухода из команды он поставил себе цель вернуться. Для возвращения футболист работал «каждый день не покладая рук».

Ещё один новичок «Локомотива» Жасур Жалолиддинов назвал главные преимущества полузащитника «железнодорожников» Алексея Миранчука.

По его словам, Миранчук обладает многими хорошими качествами, среди которых он отметил спокойствие.

Я хочу стать таким, как он. Уверен, что и тренер Марко Николич, и Алексей Миранчук помогут мне вырасти в хорошего футболиста, — сказал Жалолиддинов.

Как ранее писал NEWS.ru, Виталий Лысцов перешёл из самарских «Крыльев Советов» в «Локомотив», сообщается на официальном сайте московского футбольного клуба.