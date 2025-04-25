Норвежского футболиста обязали выплатить «Ростову» €3 млн CAS обязал Матиаса Норманна выплатить «Ростову» €3 млн компенсации за побег

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Матиас Норманн

Спортивный арбитражный суд (CAS) обязал норвежского полузащитника Матиаса Норманна и его текущий клуб «Аль-Раед» выплатить «Ростову» более €3 млн (280,9 млн рублей) компенсации, а также 5% годовых, сообщила пресс-служба организации. Такой штраф футболисту назначили из-за решения покинуть Россию и расторгнуть контракт.

Большинство членов комиссии считают, что футболист и «Аль-Раед» должны вместе и порознь выплатить «Ростову» компенсацию в размере €3 026 954,32 (283 444 002,52 рубля. — NEWS.ru) плюс проценты в размере 5% годовых с 4 августа 2023 года до даты выплаты, — сказано в сообщении.

Обжалованное Норманном решение частично оставили в силе, при этом размер компенсации был скорректирован. Коллегия отклонила запрос о наложении спортивных санкций на игрока и «Аль-Раед».

В начале апреля CAS обязал норвежского футболиста выплатить «Ростову» €2,9 млн (271,5 млн рублей). В организации при этом были разногласия: часть судей поддержала спортсмена.

Норманн покинул Россию из-за атак БПЛА на Москву в августе 2023 года. Уведомление о расторжении контракта он направил после того, как дроны врезались в высотки «Москва-Сити». В 2019 году футболист присоединился к «Ростову» после перехода из британского «Брайтона». Летом 2022 года он был арендован московским «Динамо».