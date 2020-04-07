Нолито считает, что Головин может стать игроком экстра-класса

https://static.news.ru/photo/e130ce62-7966-11ea-adf9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Panoramic/Global Look Press

Полузащитник андалусийской «Севильи» и сборной Испании Нолито оценил дальнейшие перспективы российского полузащитника Александра Головина.

По его словам, 23-летний футболист обладает огромный потенциалом, чтобы вырасти в элитного игрока.

Меня очень впечатлил Александр Головин на чемпионате мира 2018 года. Он может стать игроком экстра-класса, если будет продолжать работать в том же духе, — отметил Нолито.

Он добавил, что борьба за Лигу чемпионов станет для Головина вполне реальной, передают «Известия».

Ранее NEWS.ru писал, что американское издание The Score назвало российского полузащитника Александра Головина самым динамично развивающимся игроком чемпионата Франции (Ligue 1) — одного из пяти главных европейских первенств.