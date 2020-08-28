Нойштедтер прокомментировал вызов в сборную

https://static.news.ru/photo/511e3934-eadd-11ea-88cd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Защитник Роман Нойштедтер, который в настоящее время не числится ни в каком клубе и является свободным агентом, заявил, что не рассчитывал на вызов в сборную России.

Главный тренер национальной команды Станислав Черчесов вызвал Нойштедтера для подготовки к матчам с Сербией и Венгрией в Лиге наций.

Я занимался индивидуально с персональным тренером. И когда Станислав Саламович [Чечесов] набрал мне, очень обрадовался. Благодарю его за вызов. За то, что могу готовиться к двум официальным матчам, — цитирует защитника пресс-служба сборной.

Нойштедтер рассказал, что сохранял спортивную форму, бегая каждое утро в течение последних трёх недель, а днём занимался в зале и на футбольном поле. Футболист признался, что, несмотря на тренировки, сейчас он находится «не в оптимальных кондициях».

Всё-таки уехал из «Динамо», а пацаны играют чемпионат России. Но я тут, чтобы показать себя. А потом тренер будет оценивать ситуацию, — заключил Нойштедтер.

Ранее NEWS.ru сообщил, что российский полузащитник Александр Головин, выступающий за «Монако», получил травму в матче второго тура чемпионата Франции против «Меца». Он может пропустить предстоящие матчи сборной.