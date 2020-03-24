Нападающий футбольного клуба ЦСКА Такума Нисимура перешёл в японский «Вегалта Сендай» на правах аренды.
Соглашение рассчитано до 1 января 2021 года, сообщает официальный сайт японской команды. Детали контракта не разглашаются.
Ранее «красно-синие» прервали его аренду в «Портимоненсе» из-за ситуации с коронавирусом. Футболист попросил отпустить его домой в Японию из-за пандемии, поскольку очень переживает за себя и свою семью.
Нападающий футбольного клуба «Сочи» Александр Кокорин признан лучшим игроком марта, сообщает пресс-служба Российской премьер-лиги, писал NEWS.ru.
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