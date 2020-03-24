https://static.news.ru/photo/20ebce1c-6db4-11ea-a19b-fa163e074e61_660.jpg Такума Нисимура Фото: Mutsu Kawamori/AFLO/Global Look Press

Нападающий футбольного клуба ЦСКА Такума Нисимура перешёл в японский «Вегалта Сендай» на правах аренды.

Соглашение рассчитано до 1 января 2021 года, сообщает официальный сайт японской команды. Детали контракта не разглашаются.

Ранее «красно-синие» прервали его аренду в «Портимоненсе» из-за ситуации с коронавирусом. Футболист попросил отпустить его домой в Японию из-за пандемии, поскольку очень переживает за себя и свою семью.

Нападающий футбольного клуба «Сочи» Александр Кокорин признан лучшим игроком марта, сообщает пресс-служба Российской премьер-лиги, писал NEWS.ru.