Московский ЦСКА объявил об уходе нападающего Такумы Нисимуры.
Футболист на правах аренды пополнил состав португальского клуба «Портимоненсе», сообщает пресс-служба «красно-синих». В соглашении включен пункт о выкупе прав на 23-летнего нападающего.
Также не будет в ЦСКА и полузащитника Лукаса Сантоса, который покинул клуб по истечению аренды. Он возвращается в «Васко да Гама».
Ранее News.ru писал, что московское «Динамо» выбирает между Комличенко и Соболевым.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен