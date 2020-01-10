https://static.news.ru/photo/c9a4967a-33ac-11ea-bf80-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Московский ЦСКА объявил об уходе нападающего Такумы Нисимуры.

Футболист на правах аренды пополнил состав португальского клуба «Портимоненсе», сообщает пресс-служба «красно-синих». В соглашении включен пункт о выкупе прав на 23-летнего нападающего.

Также не будет в ЦСКА и полузащитника Лукаса Сантоса, который покинул клуб по истечению аренды. Он возвращается в «Васко да Гама».

Ранее News.ru писал, что московское «Динамо» выбирает между Комличенко и Соболевым.