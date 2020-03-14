После матча 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), в котором московские «армейцы» не сумели переиграть «Уфу» (0:0), на вопросы журналистов ответил центральный защитник команды гостей Александр Пуцко. Интересно, что из-за эпидемии коронавируса принимающая сторона отменила как послематчевые пресс-конференции обоих главных тренеров, так и общение с игроками в микст-зоне. По этой причине футболистов «Уфы» репортёрам пришлось караулить на улице возле автобуса. Хорошо ещё, что игроки не стали отмахиваться от журналистов под предлогом боязни подхватить смертельно опасный вирус...

— Спасибо, что согласились ответить на вопросы! Говорят, что представители ЦСКА запрещали даже игрокам «Уфы» общаться с журналистами. Это так?

— Нет, нам никто ничего подобного не говорил. Готовились к игре, как обычно. Правда, знали, что болельщиков на трибунах может быть не больше пяти тысяч. А больше никаких ограничений не было.

— Не боялись ехать в Москву в связи с распространением эпидемии?

— Конечно, не боялись. Мы играем в футбол — чего здесь бояться?

— «Уфа» уже стабильно отбирает очки у команд из первой пятёрки РПЛ. В чём секрет успешной игры против фаворитов?

— Да какой секрет... Все дружно обороняемся, компактно играем, выкладываемся в каждом матче на сто процентов. Секрет только в этом.

Сергей Булкин/NEWS.ru

— Как главный тренер Вадим Евсеев настраивает команду, что говорит после матчей?

— Он доволен, что мы во встречах с лидерами набираем очки. Это, безусловно, хорошо, что «Уфа» отбирает очки у топ-клубов, но необходимо и в матчах с середняками выигрывать, потому что в турнирной таблице команды располагаются плотно.

— В концовке встречи в одном из эпизодов голкипер «Уфы» Александр Беленов долго не вводил мяч в игру, затягивая время, но Евсеев громко призывал его отправлять партнёров в атаку. Какой всё-таки была установка: сохранить ничейный счёт или искать любую возможность для результативной контратаки, чтобы вырвать победу?

— Установки тянуть время в любом случае нет. Естественно, мы ехали в Москву не за нулевой ничьей, хотели выиграть. Что там нам со скамейки кричали — я не слышал. Может быть, нашему тренеру было в этот момент виднее, что на половине поля «армейцев» была свободная зона, поэтому можно было туда быстрее доставить мяч и попытаться атаковать.

Сергей Булкин/NEWS.ru

— Каково играть в такой атмосфере, когда на трибунах очень мало болельщиков из-за известных ограничений?

— Разумеется, приятнее играть, когда много болельщиков на стадионе. Но могу сказать по своим ощущениям: когда ты выходишь на поле, то полностью погружаешься в игру и уже ни на что вокруг не обращаешь внимания. Кроме того, в этом матче ведь болельщики на трибунах были, и это было заметно. А действительно тяжело играть, когда трибуны совсем пустые. Сегодня же и ЦСКА фанаты неплохо поддерживали, и наших, уфимских, чуть-чуть было слышно.

— В начале следующей недели должно быть принято решение, останавливать ли сезон в РПЛ. Кроме того, решится судьба чемпионата Европы, который могут перенести на полгода или вообще на лето 2021 года. Как в таких условиях поддерживать форму футболистам, какое решение было бы оптимальным для вас?

— Мы, конечно, в команде обсуждаем эту ситуацию, но, думаю, никто не понимает, что делать. Я слышал и читал мнения многих специалистов и тренеров, и убеждался, что для всех это непонятная ситуация. И в Европе дело обстоит также. Давайте подождём, я так понимаю, 17 марта будет какое-то решение. Тогда станет ясно, что нас ждёт дальше.

— На ваш взгляд, нужно останавливать чемпионат РПЛ или стоит его доиграть любой ценой?

— Наверное, всё же надо остановить. Потому что во всем мире поступают именно так. А приостановить чемпионат или совсем его закончить после 22-х туров — вот здесь я ничего не могу сказать.