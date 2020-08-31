«Никто не извинялся»: Дзюба сообщил о разговоре с Соболевым

https://static.news.ru/photo/a0a31224-eb8a-11ea-86f1-fa163e074e61_660.jpg Артём Дзюба Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Нападающий петербургского «Зенита» Артём Дзюба рассказал, как был улажен конфликт между ним и форвардом московского «Спартака» Александром Соболевым.

По его словам, у игроков состоялся телефонный разговор. Как отметил Дзюба, они «поговорили по-мужски». При этом форвард подчеркнул, что между ним и Соболевым изначально не было конфликта.

Мы созвонились с Сашей, но никто не извинялся. Поговорили по-мужски, и этот разговор останется между нами. Сейчас поздоровались, улыбнулись и друг другу желаем удачи на футбольном поле, — приводит слова Дзюбы пресс-служба национальной сборной.

Игрок «Зенита» выразил надежду, что теперь эта тема будет закрыта. Дзюба предложил впредь обсуждать непосредственно качество игры.

25 августа была оглашена заявка национальной сборной для подготовки к матчам группового этапа Лиги наций с Сербией и Венгрией, но Соболев в неё не попал. После этого Черчесов отметил, что решение не вызывать 23-летнего игрока «красно-белых» было обусловлено конфликтом с Дзюбой, которой является капитаном сборной. Позднее выяснилось, что Соболев всё же вызван в сборную после того, как игрок тульского «Арсенала» Евгений Луценко получил повреждение.

Как передавал NEWS.ru, Соболев позвонил Дзюбе, и футболистам удалось урегулировать разногласия. Об этом сообщил комментатор «Матч ТВ» Нобель Арустамян.