Николич провёл первую тренировку в «Локомотиве» и назвал задачу команды

Главный тренер московского футбольного клуба «Локомотив» Марко Николич провёл первую тренировку с командой после 14-дневного карантина.
Это совершенно новая жизнь, особенно после двух недель изоляции в отеле. Я счастлив наконец-то приехать в Баковку, познакомиться со всеми игроками, с работниками клуба и начать тренировочный процесс, — цитирует Николича пресс-служба клуба.
Специалист отметил, что у него остались позитивные впечатления от знакомства с командой, а также подчеркнул цель «Локомотива» выступать в Лиге чемпионов в следующем сезоне.
Николич был назначен главным тренером «Локомотива» 1 июня, на этом посту он сменил Юрия Сёмина.
Ранее РПЛ опубликовала календарь оставшейся части сезона чемпионата России по футболу, который был приостановлен из-за пандемии коронавируса. Турнир возобновится 19 июня матчем «Крылья Советов» — «Ахмат». Последний тур состоится 22 июля, писал NEWS.ru.