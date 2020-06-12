Николич провёл первую тренировку в «Локомотиве» и назвал задачу команды

https://static.news.ru/photo/229e076a-ad70-11ea-9ffb-fa163e074e61_660.jpg Фото: fclm.ru

Главный тренер московского футбольного клуба «Локомотив» Марко Николич провёл первую тренировку с командой после 14-дневного карантина.

Это совершенно новая жизнь, особенно после двух недель изоляции в отеле. Я счастлив наконец-то приехать в Баковку, познакомиться со всеми игроками, с работниками клуба и начать тренировочный процесс, — цитирует Николича пресс-служба клуба.

Специалист отметил, что у него остались позитивные впечатления от знакомства с командой, а также подчеркнул цель «Локомотива» выступать в Лиге чемпионов в следующем сезоне.

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Николич был назначен главным тренером «Локомотива» 1 июня, на этом посту он сменил Юрия Сёмина.

Ранее РПЛ опубликовала календарь оставшейся части сезона чемпионата России по футболу, который был приостановлен из-за пандемии коронавируса. Турнир возобновится 19 июня матчем «Крылья Советов» — «Ахмат». Последний тур состоится 22 июля, писал NEWS.ru.