Николич: «Локомотив» оставил сердца и энергию на поле

https://static.news.ru/photo/2a5c785e-c7a3-11ea-a4e3-fa163e074e61_660.jpg Фото: fclm.ru

В матче 29-го тура Российской премьер-лиги футбольный клуб «Локомотив» на своём поле принимал столичный ЦСКА. Можно сказать, что для подопечных Марко Николича эта игра стала ключевой — от исхода встречи зависела Лига чемпионов. Теперь «железнодорожники» могут выдохнуть, коллектив точно выступит в крупном европейском турнире. Дело за малым — обыграть «Урал» в Екатеринбурге и сохранить за собой второе место или же выйти через квалификационный раунд. Перед своей командой новый тренер поставил чёткую задачу — только победа.

— Это было московское дерби, обеим командам нужна была победа. В какие-то моменты игра была интересна для болельщиков, тем не менее это футбол. Особенно последние 20–25 минут, когда игроки оказывались 5 на 5 на разных участках футбола — это мне не очень по душе. Но мне понравилось, как «Локомотив» играл. Они оставили сердца на поле, проявили большие эмоции, бились за каждый мяч. Если мы будем играть так, невозможно не забить гол и не побеждать. Хочу поздравить всех игроков с победой. Для нас это был урок, нужно в каждую игру вкладывать такой накал страстей, эмоций и энергии.

Мы достигли одной цели, команда в любом случае будет играть в Лиге чемпионов, но мы не хотим остаться в крупном европейском турнире через квалификационный раунд. Сейчас всё в наших руках, мы хотим напрямую попасть. Нам остаётся ещё одна игра, чтобы выполнить конечную цель — это выездная игра с «Уралом». Сейчас у нас будет максимальная, стопроцентная концентрация, — начал Николич.

— Очень поздно выпустили полузащитника Антона Миранчука, такое ощущение, что его замена — это не создать победу, а просто потянуть время. Было видно, что к концу второго тайма Станислав Магкеев очень подсел.

— Я не комментирую свои замены, потому что это часть моей работы. Я полностью за все замены несу ответственность. Неважно, хуже или лучше, главное — мы добились победы.

— Сейчас осталась самая важная игра, в ней действительно многое решается. Насколько серьёзная травма у Эдера? Если он не сможет выйти, есть понимание, кто его заменит?

— Мы не знаем сейчас характер его травмы, сейчас мы отправимся всей командой на базу, с утра будет больше понимания.

— Перуанские коллеги писали, что Фарфан продлил контракт с «Локомотивом». Так это или нет?

— Я не читаю СМИ. Но я счастлив, что Фарфан сейчас с нами и что он выходит на поле.

А вот Виктор Гончаренко, который возглавляет ЦСКА, подобным результатом похвалиться не может. Да, команда заметно подтянулась в последних играх, но это поражение — ошибки обороны. И даже к судейству не придерёшься — оба пенальти назначены совершенно правильно: первый момент — падение в штрафной, во втором случае мяч попал в руку Кириллу Набабкину. Тем не менее белорусский специалист остался доволен игрой подопечных.

— Думаю, мы хорошо смотрелись. Надо поблагодарить команду, потому что мы не опускали руки, пробовали изменить игру, по тем ситуациям предголевым были ближе к победе. В последних матчах мы здорово научились предотвращать контратаки соперников. Но так бывает. Иногда ты лучше выглядишь, но проигрываешь, — начал Гончаренко.

— С чем связано малое количество замен — в середине тайма Дзагоева, да и всё? Были удовлетворены игрой?

— Исходя из того, как развивалась игра, как двигались все наши футболисты — и полузащитники, и центральные защитники, и на фланге — не диктовала ситуация проводить какие-то замены, потому что можно было нарушить баланс в центре поля, потерять игру в атаке. Решили таким образом поступить, наверное, правильно. Понятно, что всем хочется играть.