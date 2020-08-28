Нигматуллин о трансфере Миранчука: лучшим вариантом была бы «Барселона»

https://static.news.ru/photo/8f997e44-eb64-11ea-8714-fa163e074e61_660.jpg Алексей Миранчук Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Бывший голкипер «Локомотива» и «Вероны» Руслан Нигматуллин прокомментировал переход полузащитника сборной России Алексея Миранчука в итальянскую «Аталанту».

«Аталанта» — хорошая команда, переживающая сейчас подъём: играет в Лиге чемпионов, бьёт клубы, которые гораздо сильнее. Это достаточно интересный вариант, но всё же не гранд. Алексей — отличный игрок, у него всё должно получиться, — сказал Нигматуллин в разговоре с корреспондентом NEWS.ru.

Также бывший вратарь сборной России рассказал, с какими проблемами может столкнуться Алексей Миранчук в Италии.

Лучшим вариантом для Алексея была бы «Барселона» или ПСЖ, но из этих команд предложений не было. Почему бы не начать с «Аталанты» в таком случае? Другое дело, что и в клубе из Бергамо будет непросто. Необходимо будет выучить язык, привыкнуть к стране, к образу жизни. Я через всё это проходил и знаю, как это было сложно. Нужно, чтобы все были заинтересованы. Иностранец должен быть в два раза сильнее местного, чтобы ему доверяли, — заявил футболист.

Алексей Миранчук является воспитанником «Локомотива». За главную команду он впервые сыграл 20 апреля 2013 года, выйдя на поле в матче против «Кубани». С тех пор полузащитник провёл в составе железнодорожников 228 матчей, в которых забил 43 гола и сделал 45 голевых передач. Вместе с командой он становился чемпионом России, три раза выигрывал Кубок страны и один раз Суперкубок.

Ранее NEWS.ru сообщал, что по данным итальянских источников, «Аталанта» согласовала трансфер с 24-летним полузащитником за €14,5 млн. Контракт рассчитан на пять лет, заработная плата составит около €2 млн в год.