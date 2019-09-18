Бывший голкипер сборной России по футболу и «Локомотива» Руслан Нигматуллин в эксклюзивном интервью News.ru подвёл итоги первого матча группового этапа Лиги чемпионов для российских команд.

— «Зенит» стартовал в Лиге чемпионов с ничьей с «Лионом», «Локомотив» победил «Байер». Ожидаемые ли результаты?

— Мы не теряли надежды на успешные выступления. Но, конечно, обе команды ожидали сложные игры на выезде с серьёзными соперниками. То есть говорить о вере в то, что мы возьмём четыре очка из шести возможных в двух играх на выезде, можно, но она была не сильная. Особенно сложная группа у «Локомотива», «Байер» — равный конкурент для «железнодорожников» в борьбе за третье место в группе, как минимум. Для коллектива Юрия Сёмина прошедшая игра — хорошая заявка на выполнение задачи «минимум». Что касается «Зенита», то команда выглядела неплохо — могли победить, но и могли проиграть. Так что результат получился закономерными.

Юрий Сёмин Alex Gottschalk/DeFodi images/Global Look Press

— Французы для петербуржцев может быть, не так оказались сильны, как их расписывали на бумаге? Все опасались, что они окажутся лучше.

— «Зенит» тоже не просто так вышел на поле. Команда хорошо подготовилась к игре, изучила соперника. Поэтому ребята смогли найти контраргументы к матчу.

— Вся тактика «Зенита» строилась от обороны. Впервые в сезоне (не считая товарищеские матчи) команда сыграла в защите по схеме 5-3-2. Однако главный тренер Сергей Семак всё равно вернул привычную схему 4-4-2. Слишком сильно соперник был активен в штрафной «сине-бело-голубых»?

— Конечно. Грамотный тренер подстраивается под каждую встречу. Тактические схемы должны быть гибкими, потому что соперники все разные. Конечно, «Лион» силён, и играть в открытый футбол было бы, наверное, чересчур самоуверенно, чем бы поплатились за это.

— Чего стоит ждать в Питере в ответной игре?

— В Петербурге можно спокойно играть в свой футбол и добиваться победы.

— «Лейпциг» разобрался с «Бенфикой». Можно сказать, что «Зениту» не будет легко с ними и выход из группы окажется довольно сложным?

— У «Зенита» группа равнее, то есть можно занять как первое место, так и последнее, в отличие от «Локомотива», где есть явные лидеры. Здесь же от каждого соперника можно ожидать проблем. У «Зенита» должно быть всё нормально. Уверен, что команда Сергея Семака сама не допустит каких-то явных провалов.

В матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Зенит» в гостях сыграл вничью с «Лионом» Frederic Chambert, via www.imago/Global Look Press

— «Локомотив» был в ударе? Или «Байер» просто не ожидал такого от россиян?

— Хвалить нужно своих, а не ругать чужих. Поэтому, конечно же, я выделю «Локомотив». «Железнодорожникам» удалось найти слабые места, изучив последние матчи «Байера» в чемпионате Германии, и команда решила воспользоваться этими моментами. Всё получилось, грамотная подготовка. И очень хочу выделить Дмитрия Баринова и Гжегожа Крыховяка. Здорово, молодцы.

— Как «железнодорожникам» удалось так удачно перестроиться, когда отсутствуют лидеры — братья Миранчуки? Правильно подобранная схема?

— Отличную тактическую схему выбрал Юрий Павлович. Очень непростая ситуация у «железнодорожников» — большие кадровые потери, проблема с лидерами. Конечно же, необходимо было правильно подготовиться к этому матчу, выбрать правильную систему, потому что соперник не первый год играет в Лиге чемпионов и хочет побеждать.

— Автогол Хеведеса раззадорил команду?

— Конечно, он был очень неожиданным и не очень логичным. Да и момент обидный.

— Юрий Сёмин до последнего, кажется, не решался делать замены. Боялся, что ситуация может измениться?

— У 72-летнего специалиста огромный опыт. Он исходил из того, что требовала ситуация на поле.

— Игнатьев хронически плохо действует при забросах и диагоналях с противоположного фланга, он теряет своего игрока за спиной и оставляет между ним и собой слишком большое пространство. Об этом знает вся РПЛ, вся лига этим пользуется. «Байер» же до конца матча вообще не пробовал давить на эту болевую точку, лишь в последние минуты начали поступать забросы за спину Игнатьеву. Почему?

— Вот вы знаете его слабые качества, а мы не будем это комментировать, чтобы другие не узнали. А то «Ювентус» и Криштиану прочитают и будут на него давить. Шутка, конечно (смеётся). На самом деле я не вижу у Игнатьева каких-то явных проблем.

— Придаст ли эта победа «железнодорожникам» уверенности перед «Ювентусом» и «Атлетико»?

— Создавать победы всегда здорово, но впереди ещё много всего сложного.