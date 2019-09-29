Бывший голкипер футбольного клуба «Спартак» Руслан Нигматуллин назвал изначальное назначение Олега Кононова на пост главного тренера ошибкой.
К сожалению, назначение Олега Кононова изначально было большой ошибкой руководства клуба. В данном случае он был совсем не идеальной кандидатурой. А свободных тренеров пока нет. Все достойные тренеры имеют место работы. Найти наставника в ближайшие дни — это главная боль руководства «Спартака» сейчас, — сказал Нигматуллин корреспонденту News.ru.
Руководство столичного футбольного клуба «Спартак» приняло отставку Олега Кононова, который подал заявление об увольнении с поста главного тренера команды сразу после матча с «Оренбургом» в связи с неудовлетворительными результатами работы. Его подопечные уступили со счётом 1:2.
Экс-игрок «Спартака» Валерий Кечинов считает отставку Кононова справедливой, писал News.ru.