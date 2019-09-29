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Бывший игрок футбольного клуба «Спартак» Валерий Кечинов прокомментировал официальное заявление об отставке главного тренера футбольного клуба «Спартак» Олега Кононова со своей должности.

Не справился человек с этой работой. Обещал поставить команде ту игру, которую любят болельщики «Спартака», но мы не увидели ни через четыре месяца, ни через пять, ни за всё время...