Выступавший ранее за футбольный клуб «Тамбов» полузащитник Бенито (настоящее имя Олабиран Блессинг Муйива) подписал контракт с 15-кратным чемпионом Украины киевским «Динамо».
Как стало известно Sport24, соглашение Бенито с новым клубом
Бенито забил исторический первый гол «Тамбова» после выхода клуба в Российскую премьер-лигу (РПЛ). Это произошло в матче 1-го тура против петербургского «Зенита».
Как ранее передавал NEWS.ru, «Зенит» из Санкт-Петербурга пополнил свой состав игроком юношеской сборной России 19-летним Гамидом Агаларовым.
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