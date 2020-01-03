https://static.news.ru/photo/8d81162c-2e3a-11ea-a414-fa163e074e61_660.jpg Бенито Фото: Футбольный клуб

Выступавший ранее за футбольный клуб «Тамбов» полузащитник Бенито (настоящее имя Олабиран Блессинг Муйива) подписал контракт с 15-кратным чемпионом Украины киевским «Динамо».

Как стало известно Sport24, соглашение Бенито с новым клубом рассчитано на 3,5 года. 21-летний игрок молодёжной сборной Нигерии расторг контракт с тамбовчанами и стал свободным агентом 28 декабря.

Бенито забил исторический первый гол «Тамбова» после выхода клуба в Российскую премьер-лигу (РПЛ). Это произошло в матче 1-го тура против петербургского «Зенита».

Как ранее передавал NEWS.ru, «Зенит» из Санкт-Петербурга пополнил свой состав игроком юношеской сборной России 19-летним Гамидом Агаларовым.