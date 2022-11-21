Нидерланды стартовали с победы над Сенегалом на ЧМ–2022 по футболу

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Сборная Нидерландов обыграла команду Сенегала в первом туре группового этапа чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре. Матч прошел на стадионе «Эль-Тумама» в Дохе и завершился со счетом 2:0 в пользу подопечных Луи ван Гала.

Оба мяча были забиты в конце второго тайма. На 84-й минуте Нидерланды открыли счет после точного удара Коди Гакпо головой, результативный навес выполнил Френки де Йонг. На девятой добавленной минуте Дэви Клаасен установил итоговый счет — 2:0 в пользу Нидерландов.

Таким образом, голландцы разделили первое место в группе А с командой Эквадора, которая в матче открытия ЧМ–2022 обыграла команду Катара со счетом 2:0. Оба мяча в составе южноамериканской команды забил нападающий Эннер Валенсия. 33-летний футболист турецкого «Фенербахче» отличился на 16-й и 31-й минутах.

Ранее сборная Англии разгромила команду Ирана со счетом 6:2. Сборная Англии набрала три очка и вышла на первое место в таблице группы В ЧМ–2022. Соперниками команд по группе являются сборные США и Уэльса, которые сыграют 21 ноября в 22:00 мск.