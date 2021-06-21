Нидерланды крупно обыграли македонцев и вышли в плей-офф с первого места

Сборная Нидерландов уверенно обыграла македонцев со счётом 3:0 в заключительном матче группы C. Таким образом, «оранжевые» вышли в плей-офф с первого места.

Счёт во встрече открыл Мемфис Депай на 24-й минуте. Мален убежал от двоих игроков в центре, далее обыгрался с Депаем, прострелил с правого края в центр, а оттуда уже в касание пробил всё тот же Депай.

Увеличить отрыв удалось Джорджиньо Вейналдуму сначала на 51-й, а затем и на 58-й минуте. В первом случае Бергейс с правого края ушёл на левый, отпасовал на Депая в штрафную, тот слева прострелил во вратарскую на Вейналдума, а там уже Жоржиньо закатил мяч в пустые ворота.

После этого Мален отличным разрезным пасом в касание нашёл в штрафной Депая, выстрел Мемфиса отбил Димитриевски, а Вейналдум добил мяч в пустые ворота.

В параллельном матче сборная Украины проиграла австрийцам в заключительном матче группы C на чемпионате Европы-2020 со счётом 0:1. Таким образом, национальная команда Австрии впервые в своей истории вышла в плей-офф Евро.