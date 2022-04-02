Ничья ЦСКА и «Урала»: как «армейцы» спаслись на последних минутах матча

В Москве 2 апреля состоялся матч «Локомотив» — «Спартак», который закончился со счётом 1:0 в пользу хозяев. В стане «железнодорожников» голом отметился Вильсон Изидор после передачи Алексиса Бека Бека. В преддверии матча было опасение, что дерби перенесут из-за непогоды, поскольку на Москву обрушился мощный снегопад. По данным синоптиков, с 2 на 3 апреля выпало более половины месячной нормы осадков. Итого после игры «Локомотив» занял пятое место в турнирной таблице РПЛ с 37 очками в 22 матчах, «Спартак» опустился на десятую строчку с 27 очками в 23 играх. Как прошла битва в заснеженной столице — в галерее NEWS.ru.