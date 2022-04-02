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Ничья ЦСКА и «Урала»: как «армейцы» спаслись на последних минутах матча
Футбол

Ничья ЦСКА и «Урала»: как «армейцы» спаслись на последних минутах матча

19:28, 03 апреля 2022
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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ЦСКА дома сыграл вничью с «Уралом» (2:2) в матче 23-го тура РПЛ. На третьей минуте гол забил защитник ЦСКА Игорь Дивеев. На седьмой минуте «армеец» Яка Бийол отправил мяч в свои ворота, а на 55-й минуте Эрик Бикфалви вывел «Урал» вперёд. На 94-й минуте в ворота гостей был назначен пенальти, который реализовал Юсуф Языджи. ЦСКА идёт на третьем месте с 43 очками, «Урал» занимает 13-е место и имеет в активе 21 очко. Кадры неожиданно захватывающего матча — в галерее NEWS.ru.

Россия. Москва. Стадион «ВЭБ Арена». Российская премьер-лига. ЦСКА (Москва) — Урал (Екатеринбург)

Сергей Булкин/NEWS.ru

Россия. Москва. Стадион «ВЭБ Арена». Российская премьер-лига. ЦСКА (Москва) — Урал (Екатеринбург)

Сергей Булкин/NEWS.ru

Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий на матче. Россия. Москва. Стадион «ВЭБ Арена». Российская премьер-лига. ЦСКА (Москва) — Урал (Екатеринбург)

Сергей Булкин/NEWS.ru

Россия. Москва. Стадион «ВЭБ Арена». Российская премьер-лига. ЦСКА (Москва) — Урал (Екатеринбург)

Сергей Булкин/NEWS.ru

Марио Фернандес (ЦСКА). Россия. Москва. Стадион «ВЭБ Арена». Российская премьер-лига. ЦСКА (Москва) — Урал (Екатеринбург)

Сергей Булкин/NEWS.ru

Эрик Бикфалви (Урал). Россия. Москва. Стадион «ВЭБ Арена». Российская премьер-лига. ЦСКА (Москва) — Урал (Екатеринбург)

Сергей Булкин/NEWS.ru

Россия. Москва. Стадион «ВЭБ Арена». Российская премьер-лига. ЦСКА (Москва) — Урал (Екатеринбург)

Сергей Булкин/NEWS.ru

Россия. Москва. Стадион «ВЭБ Арена». Российская премьер-лига. ЦСКА (Москва) — Урал (Екатеринбург)

Сергей Булкин/NEWS.ru

Россия. Москва. Стадион «ВЭБ Арена». Российская премьер-лига. ЦСКА (Москва) — Урал (Екатеринбург)

Сергей Булкин/NEWS.ru

Россия. Москва. Стадион «ВЭБ Арена». Российская премьер-лига. ЦСКА (Москва) — Урал (Екатеринбург)

Сергей Булкин/NEWS.ru

Россия. Москва. Стадион «ВЭБ Арена». Российская премьер-лига. ЦСКА (Москва) — Урал (Екатеринбург)

Сергей Булкин/NEWS.ru

Андрей Егорычев (Урал). Россия. Москва. Стадион «ВЭБ Арена». Российская премьер-лига. ЦСКА (Москва) — Урал (Екатеринбург)

Сергей Булкин/NEWS.ru

Андрей Егорычев (Урал). Россия. Москва. Стадион «ВЭБ Арена». Российская премьер-лига. ЦСКА (Москва) — Урал (Екатеринбург)

Сергей Булкин/NEWS.ru

Россия. Москва. Стадион «ВЭБ Арена». Российская премьер-лига. ЦСКА (Москва) — Урал (Екатеринбург)

Сергей Булкин/NEWS.ru

Россия. Москва. Стадион «ВЭБ Арена». Российская премьер-лига. ЦСКА (Москва) — Урал (Екатеринбург)

Сергей Булкин/NEWS.ru

Россия. Москва. Стадион «ВЭБ Арена». Российская премьер-лига. ЦСКА (Москва) — Урал (Екатеринбург)

Сергей Булкин/NEWS.ru

Россия. Москва. Стадион «ВЭБ Арена». Российская премьер-лига. ЦСКА (Москва) — Урал (Екатеринбург)

Сергей Булкин/NEWS.ru

Россия. Москва. Стадион «ВЭБ Арена». Российская премьер-лига. ЦСКА (Москва) — Урал (Екатеринбург)

Сергей Булкин/NEWS.ru

Чидера Эджуке (ЦСКА). Россия. Москва. Стадион «ВЭБ Арена». Российская премьер-лига. ЦСКА (Москва) — Урал (Екатеринбург)

Сергей Булкин/NEWS.ru

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