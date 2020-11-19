«5:0? И что?»: неудобные вопросы журналистов разозлили Черчесова

https://static.news.ru/photo/4b68953a-2b0a-11eb-b01a-fa163e074e61_660.jpg Станислав Черчесов Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов считает, что в поражении команды в Белграде нет его вины. При этом вопросы журналистов на послематчевой пресс-конференции его, судя по всему, разозлили.
Он в свойственной для себя манере не отвечал на те из них, которые ему не нравились, всячески демонстрируя, что считает их некачественными. А после общения с прессой разразился раздражённой тирадой.
Видео его реплик за кадром обнародовал в Twitter журналист Sport24 Александр Занфиров.
А почему меня должны в отставку отправить? Из-за того, что 20 человек нет в команде? Я в этом виноват? А сколько, 14? 5:0? И что? — возмущался тренер, общаясь с кем-то за кадром.
Вечером 18 ноября национальная команда разгромно проиграла в гостях сборной Сербии 5:0 в решающем матче Лиги наций. Таким образом, сборная России лишилась места во второй корзине при жеребьёвке отборочного турнира к чемпионату мира 2022 года. Команда опустилась в третью корзину и получит более сильных соперников. Каких именно, станет известно 7 декабря 2020 года, когда состоится жеребьёвка.
На послематчевой пресс-конференции, как писал NEWS.ru, Черчесов высказался о возможной отставке, заявив, что этот вопрос находится не в его компетенции. При этом он опосредованно назвал причиной провала большое количество молодых игроков, заявив при этом, что предъявлять им претензии неправильно, так как они впервые попали в состав и «не могут сделать результат».