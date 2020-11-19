«5:0? И что?»: неудобные вопросы журналистов разозлили Черчесова

https://static.news.ru/photo/4b68953a-2b0a-11eb-b01a-fa163e074e61_660.jpg Станислав Черчесов Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов считает, что в поражении команды в Белграде нет его вины. При этом вопросы журналистов на послематчевой пресс-конференции его, судя по всему, разозлили.

Он в свойственной для себя манере не отвечал на те из них, которые ему не нравились, всячески демонстрируя, что считает их некачественными. А после общения с прессой разразился раздражённой тирадой.

Видео его реплик за кадром обнародовал в Twitter журналист Sport24 Александр Занфиров.

А почему меня должны в отставку отправить? Из-за того, что 20 человек нет в команде? Я в этом виноват? А сколько, 14? 5:0? И что? — возмущался тренер, общаясь с кем-то за кадром.

ÐÑÐ±Ð¸Ð¼Ð°Ñ ÑÑÐ±ÑÐ¸ÐºÐ°: Ð·Ð° ÐºÐ°Ð´ÑÐ¾Ð¼.

Ð¡Ð¼Ð¾ÑÑÐµÑÑ ÑÐ¾ Ð·Ð²ÑÐºÐ¾Ð¼ Ð¸ Ð´Ð¾ ÐºÐ¾Ð½ÑÐ° (!).

Ð§ÐµÑÑÐµÑÐ¾Ð² ÑÐ¾Ð½Ð¾Ð¼ Ð¿Ð¾ÑÐ»Ðµ Ð¿ÑÐµÑÑ-ÐºÐ¾Ð½ÑÐµÑÐµÐ½ÑÐ¸Ð¸:

"Ð Ð¿Ð¾ÑÐµÐ¼Ñ Ð¼ÐµÐ½Ñ Ð´Ð¾Ð»Ð¶Ð½Ñ Ð² Ð¾ÑÑÑÐ°Ð²ÐºÑ Ð¾ÑÐ¿ÑÐ°Ð²Ð¸ÑÑ? ÐÐ·-Ð·Ð° ÑÐ¾Ð³Ð¾, ÑÑÐ¾ 20 ÑÐµÐ»Ð¾Ð²ÐµÐº Ð½ÐµÑ Ð² ÐºÐ¾Ð¼Ð°Ð½Ð´Ðµ? Ð¯ Ð² ÑÑÐ¾Ð¼ Ð²Ð¸Ð½Ð¾Ð²Ð°Ñ? ÐÑ, Ð½Ðµ 20... Ð ÑÐºÐ¾Ð»ÑÐºÐ¾, 14?"

"5:0? Ð ÑÑÐ¾? 5:0 Ð½Ð°Ð¼ Ð´Ð°ÑÑ Ð±Ð¾Ð»ÑÑÐµ" pic.twitter.com/SaQVjxeaBH — ÐÐ»ÐµÐºÑÐ°Ð½Ð´Ñ ÐÐ°Ð½ÑÐ¸ÑÐ¾Ð² (@Zanfi25) November 19, 2020

Вечером 18 ноября национальная команда разгромно проиграла в гостях сборной Сербии 5:0 в решающем матче Лиги наций. Таким образом, сборная России лишилась места во второй корзине при жеребьёвке отборочного турнира к чемпионату мира 2022 года. Команда опустилась в третью корзину и получит более сильных соперников. Каких именно, станет известно 7 декабря 2020 года, когда состоится жеребьёвка.

На послематчевой пресс-конференции, как писал NEWS.ru, Черчесов высказался о возможной отставке, заявив, что этот вопрос находится не в его компетенции. При этом он опосредованно назвал причиной провала большое количество молодых игроков, заявив при этом, что предъявлять им претензии неправильно, так как они впервые попали в состав и «не могут сделать результат».