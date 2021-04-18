Непростительное поражение: «Спартак» опозорился в свой день рождения

Московский «Спартак» снова потерял все шансы на возвращение в чемпионскую гонку. На этот раз москвичи на домашнем стадионе уступили «Уфе» со счётом 0:3. Но стоит отметить, что оплошали не только «красно-белые».

К сожалению, день рождения только раз в году

26-й тур Российской премьер-лиги закончился матчем «Спартак» — «Уфа», вокруг которого ожидался особенный антураж. И дело, естественно, не в сопернике москвичей. 18 апреля исполнилось 99 лет со дня появления «красно-белой» команды. За полчаса до матча один из болельщиков на весь стадион сделал предложение возлюбленной, которая, конечно, ответила слезами и согласием, затем с праздником команду поздравил репер ST. Ну а вишенкой на торте стал первый удар по мячу перед стартовым свистком. И сделала это дочь Николая Старостина Елена Николаевна. С такой атмосферой спартаковцы просто обязаны были побеждать.

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Мама дорогая, Старостину бы это не понравилось

Только вот что-то пошло не так. Весь первый тайм хозяева давили, но «Уфа» никак не поддавалась. А на 45-й минуте последовал первый привет от Шамиля Газизова, который не так давно был генеральным директором «красно-белых». Мрзляк прострелил вдоль вратарской, а Владислав Камилов вовремя подставил ногу.

Неизвестно, что говорили тренеры своим ребятам во время перерыва, но ясно одно — на вторую часть встречи уфимцы вышли в боевой готовности и быстро оформили второй «привет». На 48-й минуте после прострела в штрафную хозяев с фланга защитники чудесным образом забыли о Мрзляке, который с близкого расстояния расстрелял ворота Александра Максименко.

Дальше стало только хуже — на 80-й минуте с поля был удалён Самуэль Жиго, который локтем врезал Жемалетдинову. А значит и дерби с ЦСКА игрок пропустит.

Окончательную точку поставил тот, кто распечатал ворота Максименко. На 83-й минуте после удара Голубева мяч попал в руку Кутепова. Назначенный пенальти голкипер хозяев потащил, но Камилов второй попыткой расстрелял ворота.

Что со «Спартаком» — загадка. Если поражение «Локомотиву (0:2) выглядело случайностью, то «Уфе» — неприятной закономерностью. К сожалению, это одна из основных проблем «красно-белых»: как только клуб играет с коллективами из нижней части турнирной таблицы, стоит ожидать поражения.

Но в своё 99-летие поражение ещё сильнее бьёт по имиджу, болельщикам и всем причастным. Спасти ситуацию не удалось и поддержкой фанатов, которые до финального свистка гнали парней вперёд. Мяч просто не шёл в ворота, а все опасные моменты Александр Беленов пресекал на корню.

Непонятно, что сделал Алексей Стукалов, но уфимцы при нём очень освежились.

«Спартак» уничтожил интригу

После поражения «Спартака» в Черкизово (0:2) все досрочно присудили «Зениту» чемпионский титул в третий раз подряд. Ну а что, календарь «сине-бело-голубых» до конца Российской премьер-лиги казался легкопроходимым. Точку в этом, как и два года подряд, должен был поставить матч с «Краснодаром» в гостях. В 2019-м на стадионе «быков» команда Сергея Семака обеспечила себе первое место, а в следующем — официально стала лучшей.

Но в этом году план провалился, пусть и не с треском. Новоиспечённая команда Виктора Гончаренко сумела выйти вперёд уже на седьмой минуте, когда Алексей Ионов в касание отправил мяч в ворота гостей. Затем ситуация повторилась на 60-й минуте тем же футболистом, воспитанником «Зенита».

Семак отреагировал молниеносно, произведя сразу четыре замены. И за 15 минут до финального свистка Сердар Азмун забил первый, а через пять минут сравнял счёт уже Андрей Мостовой.

Эта ничья позволила бы сохранить главную интригу чемпионата. Выиграли все, кому нужно было, кроме петербуржцев, «армейцев» и спартаковцев. Однако надеяться на то, что Семак оступится ещё раз, глупо. «Зенит» сделает всё, чтобы красиво поставить точку. И разрешиться всё может уже в игре с «Локомотивом».

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Отдайте «Локо» уже второе место и начнём сначала

Пока всю неделю обсуждали решения Кирилла Левникова, а КДК РФС разбирался, кто и сколько раз заходил в судейскую комнату, Михаил Вилков готовился отработать «Локомотив» — «Ростов». Что ж, арбитру точно удалось переплюнуть своего коллегу. Теперь на ближайшие несколько дней он станет главной фигурой обсуждения, а «Локомотив» — предметом спора.

«Железнодорожники» продолжают беспроигрышную серию. Только вот всё больше кажется, что москвичей откровенно спасают арбитры.

На этот раз досталось «Ростову» Валерия Карпина. На 52-й минуте команда осталась в меньшинстве: Армин Гигович во время борьбы за мяч попал Рифату Жемалетдинову по лицу, за что получил вторую жёлтую карточку. Решение неоднозначное — явной отмашки не было, движение ненамеренное. Но оно сильно сказалось на дальнейшем ходе игры.

На 65-й минуте ситуация обрела новые краски — Крыховяк не успел к мячу и упал в чужой штрафной после контакта с Денисом Терентьевым. Вилков посчитал эпизод прямым нарушением, назначил 11-метровый, а VAR вмешиваться не стал. Удивительное дело: футболист «Ростова» поставил ногу, не мешал движению полузащитника «Локо», который сам задел ногу Терентьева и упал. Самостоятельный поляк: сам спровоцировал, сам реализовал.

Первое поражение Олича

ЦСКА в этом сезоне удивляет и вовсе неприятно. Но со сменой главного тренера появился лёгкий флёр надежды на Лигу чемпионов, который разрушил «Сочи». Команда Владимира Федотова решила наверстать упущенное и отыграться на «красно-синих». После первого тайма коллективы ушли в раздевалку с разницей по ударам в створ 5:1 (в пользу хозяев), и только благодаря Игорю Акинфееву сочинцам не удалось разорвать гостей. Но забить всё-таки удалось, пусть и с пенальти. Тикнизян сыграл рукой в своей штрафной после стандарта, а Кристиан Нобоа точно реализовал предоставленный шанс.

На вторую половину игры команда Олича вышла более свежей. Правда, это всё равно не помогло. На 54-й минуте Антон Заболотный скинул мяч на Артура Юсупова, который справился с Игорем Дивеевым и увеличил отрыв.

Лишь на 78-й минуте «красно-синим» удалось более-менее исправить ситуацию, когда Дивеев реализовал штрафной. Но на большее гостей не хватило. Да и к судейству претензий нет. Вопросы лишь к ЦСКА, который нанёс только три удара против 11 сочинцев в створ.

А теперь посчитаем шансы «армейцев» на попадание в Лигу чемпионов. Впереди у них игры со «Спартаком», «Уфой», «Краснодаром» и «Динамо». Учитывая форму некоторых соперников, всё меньше сомнений, что ЦСКА пройдёт оставшийся отрезок без потери очков. Это значит только одно — Лига чемпионов по итогам сезона достанется другой столичной команде. А вот за Лигу Европы пободаться вполне возможно.