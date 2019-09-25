25 сентября клубы Российской премьер-лиги (РПЛ) сыграют с командами Футбольной премьер-лиги (ФНЛ) в борьбе за выход в 1/8 Кубка России. Российский тренер Валерий Непомнящий в эксклюзивном интервью News.ru рассказал, о перспективах «Спартака» в Кубке и поделился мнением, почему в ряде регионов клубы испытывают проблемы с финансированием.

— За каким-то матчем 1/16 будете следить? И ожидаете ли сенсаций?

— Постараюсь посмотреть, но сенсаций не жду. Мне представляется, что команды премьер-лиги стали подходить более серьёзно к Кубку, и на этой стадии они начинают играть практически основными составами. Вот только вызывают некоторые сомнения команды, которые отправились на Дальний Восток.

— Видите ли вы лидера в борьбе за Кубок России? Или всё покажут предстоящие игры?

— Нет, конечно. В Кубке всегда очень сложно прогнозировать. Вспомните, например, 2018 год, когда «Тосно» стал обладателем трофея. Мог ли это кто-то предположить? Сомневаюсь. Так и сейчас. Никто не знает, как сложится турнир в этом сезоне. Должны, конечно, происходить такие сенсации. В последнее время в кубковой борьбе «Локомотив» выглядит неплохо.

— Стоит ли ждать от команд, которые участвуют ещё и в еврокубках, что они будут играть основным составом, или всё же данный турнир для них на этой стадии вторичен?

— Там будут смешанные составы в связи с необходимостью предоставить возможность отдохнуть тем ребятам, которые выкладываются в чемпионате страны на 100%. Ротация должна быть, конечно.

— У «Локомотива» отсутствуют лидеры — братья Миранчуки. Поможет ли это «Балтике»?

— Помню, как здорово играла «Балтика» в прошлом сезоне против «железнодорожников» и как трудно пришлось москвичам. Но, по моей информации, Алексей (Миранчук. — News.ru) должен сыграть в этом матче. Это поможет команде Юрия Сёмина, но просто не будет, это точно.

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— «Спартак» после десяти туров чемпионата России выглядит не самой уверенной командой. Кажется, соперник в 1/16 Кубка не должен вызывать сомнения в победе коллектива РПЛ. Или всё-таки определённые опасения есть?

— Опасения есть всегда, потому что «Спартак» есть «Спартак». От этой команды непонятно что можно ожидать. Понятно, что ребята сейчас играют под серьёзным психологическим прессом и это станет главным фактором. Боюсь, что «красно-белым» будет очень сложно играть.

— В случае поражения «КАМАЗу» что может ждать главного тренера московской команды?

— Не знаю, руководство верит в главного тренера. Тут очень сложно как-то комментировать.

— Согласны, что в «Динамо», как и в «Спартаке», могут произойти кадровые перемены, если клуб вернётся из дальневосточной поездки с проигрышем? Или же кредит доверия к Хохлову действительно велик?

— Мне кажется, руководство «Динамо» чётко дало понять и заявило, что отказываться от Дмитрия Хохлова не будут и позволят работать в спокойном режиме до зимы.

— У «Крыльев Советов» в чемпионате России пока складывается всё печально — шесть поражений и, как следствие, последнее место в турнирной таблице и восемь очков в активе. Сможет ли «Торпедо», которое после 14 игр в первенстве ФНЛ лидирует, вырвать победу и пройти дальше?

— «Крыльям» в этой игре будет сложнее, чем любым остальным командам. «Торпедо» нацелено на результат, а после прошедших туров игра, кажется, выстроилась. Думаю, что аутсайдеру премьер-лиги нужно уповать на удачу.

— Болельщики «Торпедо» перед матчем обратились к остальным фанатам, поддерживающим команду, с просьбой посещать не только кубковые матчи, но и быть с коллективом везде и всегда. Средняя посещаемость домашних матчей «Торпедо» в нынешнем сезоне составляет около 2000 зрителей — это один из худших показателей в ФНЛ. С чем это может быть связано, если, например, главный соперник в борьбе за первое место «Химки» регулярно входит в топ-3 самых посещаемых клубов?

Сергей Булкин/News.ru Сергей Булкин/News.ru

— Мне кажется, в «Торпедо» это временное явление. Сейчас там некоторые противостояния в рядах болельщиков и группировок, но я думаю, что своей игрой «чёрно-белые» привлекут фанатов на свой стадион и за них будут болеть. «Торпедо» — команда с историей. Всё наладится. Болельщикам пора объединиться и забыть внутренние конфликты.

— Подмосковные «Химки» на своём поле встретят «Рубин», который в РПЛ пока не показывает стабильный результат. Что думаете о матче?

— Вот здесь амбиций у «Химок» больше. Они настроены обыграть команду премьер-лиги. Это реально и можно будет сделать, потому что «Рубин» сейчас не выглядит соперником, которого стоит страшиться.

— «Ростов» отправился в Саранск для встречи с «Мордовией». Один из защитников саранского клуба рассказал о проблемах в команде, в частности, о финансовой ситуации — футболистам не платят зарплату уже пять месяцев. Будет ли мотивация выходить на поле против команды чемпионата России, или ростовчане легко пройдут соперника?

— Когда финансово неблагополучная команда выходит на поле против коллектива премьер-лиги, тем более против «Ростова», который сейчас выглядит великолепно — это лидер чемпионата, игроки забывают про эти невзгоды и играют в полную силу. Но тем не менее «сельмаши» реально сильнее и сумеют пройти «Мордовию». Только с одной проблемой могут столкнуться подопечные Валерия Карпина — игра будет проходить на синтетическом поле, несмотря на попытки перенести матч на другой стадион. Надо понимать, что есть часть игроков, которым противопоказано играть на таких газонах из-за травм опорно-связочного аппарата. Я не знаю, какой процент таких футболистов у «Ростова», но даже здоровым ребятам будет сложно выходить на такой газон после естественного.

— Почему вообще в российском футболе появляются такие ситуации? К сожалению, это не первый случай.

— Это длинная история и достаточно привычная для нашей страны. Ситуация с «Мордовией» — это не единичный случай. Многие команды вообще пропали из поля зрения. Это большая проблема нашей страны. И она будет до тех пор, пока мы не перейдём на рыночные отношения в футболе. Очень жаль, что российский футбол не взлетает, а падает.