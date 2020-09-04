«Немножко не хватало атмосферы»: игроки сборной России о матче с Сербией

В стартовом матче розыгрыша Лиги наций российская сборная на своём поле переиграла команду Сербии (3:1). После окончания встречи своими впечатлениями от игры поделились капитан сборной России и автор дубля в ворота сербов Артём Дзюба, а также автор победного гола защитник Вячеслав Караваев.

Дзюба: даже при не самом лучшем первом тайме мы были острее в атаке

— Каково было снова играть за сборную после длительного перерыва?

— Безумно счастлив, что мы здесь собрались. Быть в сборной — это действительно привилегия и счастье. Стоять и слушать гимн перед началом матча — это мечта детства. Конечно, мы все соскучились друг по другу и по сборной. Немножко не хватило атмосферы, поскольку трибуны были пустыми, но огромное спасибо всем, кто был у телеэкранов, огромное спасибо всем, кто пришёл на стадион в Нижнем Новгороде и там смотрел прямую трансляцию нашего матча. Для нас это дорогого стоит, и нам безумно приятно такое отношение болельщиков. И мы очень рады начать эту Лигу наций с победы.

Артём Дзюба Станислав Красильников/ТАСС

— Показалось, что в первом тайме российская сборная больше уделяла внимание обороне, чем атаковала. Это действительно так?

— Соперник заставил нас чуть больше обороняться. Но, хотя сербы очень хорошо действовали с мячом, два хороших, почти стопроцентных момента были всё же у нас. Один был, когда Джикия скинул мяч, а мой удар с левой потащил вратарь, а в другом случае Бакаич (Зелимхан Бакаев. — NEWS.ru) не смог подстроиться под мяч после хорошего прострела справа и пробил с трёх метров выше ворот. Так что даже при не самом лучшем первом тайме наша сборная была всё-таки острее в атаке. Но главное, что в итоге победили, потому что очень важно было набрать три очка на старте турнира на своём поле. Хотя, конечно, непривычно было играть без зрителей.

— Первый мяч вы забили с пенальти. Специально отрабатываете 11-метровые на тренировках?

— Нет.

— Тогда про второй гол расскажите.

— Второй мой или Каравая (Вячеслава Караваева. — NEWS.ru)? У него получился потрясающий гол, крутое исполнение: ушёл с фланга в центр и закрутил в дальний угол. Все, наверное, мечтают о таком первом голе за сборную. Ну а что касается моего второго гола, мне, конечно, повезло — защитник сербов упал, и мяч оказался у меня. Но моя левая не подвела — как у Ривалдо, у Веретенникова (улыбается). Исполнил удар именно так, как и хотел.

Станислав Красильников/ТАСС

— Что скажете о следующем сопернике российской сборной — команде Венгрии? Она в параллельном матче в первом туре обыграла Турцию.

— Турцию? В гостях? (Удивлённо) Лёгких соперников нет, да и мы не та сборная, которая кого-то может обыграть на классе (улыбается). Поэтому только железная дисциплина, самоотдача, все должны биться друг за дружку, каждый сантиметр поля выгрызать — тогда мы можем добиться результата. И когда ты не проигрываешь борьбу, то начинаешь играть в футбол и показывать лучшие качества. Поэтому будем стараться, мы никого не боимся, но всех очень сильно уважаем.

Караваев: шикарный гол получился

— Игра получилась тяжёлой, соперник был непростой, — отметил защитник петербургского «Зенита». — Сербы хорошо контролировали мяч, но мы сумели победить за счёт грамотной игры и выполнения тренерской установки. Это действительно очень важные три очка, тем более после такого долгого перерыва. Всегда приятно удачно стартовать в ответственном турнире, каковым является Лига наций.

— Тяжело было обороняться против сербских футболистов?

— Конечно, непросто. Особенно с учётом того факта, что многие из них играют в больших европейских клубах. Но мы справились благодаря тому, что делали на поле то, о чём нам говорили тренеры.

— Ваш гол получился очень эффектным. Сразу приняли решение смещаться с фланга в центр и бить в дальний угол?

— Этого требовала ситуация. Я уже был на последней трети поля, то есть до ворот было меньше тридцати метров. Ничего не оставалось, кроме как сместиться, тем более что мяч оказался под моей «рабочей» правой ногой. Конечно, шикарный гол получился (улыбается).

Игроки сборной России Вячеслав Караваев и сборной Сербии Сергей Милинкович-Савич Станислав Красильников/ТАСС

— Ваша реакция после этого гола была такой, словно вы сами удивились тому, как всё получилось.

— Естественно, потому что вообще нечасто забиваю голы. Поэтому и было удивление. Как говорится, раз в год и палка стреляет (улыбается). Но надеюсь, что в моём случае это будет не один раз.

— Это один из самых красивых голов в вашем исполнении?

— Думаю, да. И при этом один из самых значимых, потому что игра была важной. Жаль только, что болельщиков на трибунах не было. Их поддержка нам очень нужна, хотя мы её чувствовали даже на расстоянии.