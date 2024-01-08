Бывший чемпион мира по футболу умер в Германии Немецкий футболист Франц Беккенбауэр умер в возрасте 78 лет

Фото: Frank Hoermann/SVEN SIMON/Global Look Press

Франц Беккенбауэр

Умер немецкий футболист Франц Беккенбауэр, сообщило агентство DPA. Бывший чемпион мира и Европы скончался на 79-м году жизни, сообщили в его семье.

В составе сборной Германии Беккенбауэр стал чемпионом мира в 1974 году. Также вместе с немецкой сборной спортсмен одержал победу на Евро-1972.

С 1964 по 1977 год Беккенбауэр играл за мюнхенскую «Баварию», в составе которой провел более 400 матчей, четыре раза становился чемпионом ФРГ и обладателем кубка Германии, трижды — Кубка европейских чемпионов, выигрывал Межконтинентальный кубок и Кубок обладателей кубков. Также играл за «Гамбург», с которым побеждал в чемпионате ФРГ. Беккенбауэр заканчивал карьеру футболиста в американском клубе «Нью-Йорк Космос», с которым трижды одерживал победу в Североамериканской футбольной лиге.

Беккенбауэр один из трех футболистов, которые побеждали на чемпионатах мира не только как игроки, но и в качестве тренера национальной команды. Будучи наставником, Беккенбауэр привел сборную Германии к победе на ЧМ в 1990 году. Кроме него это удавалось только бразильцу Марио Загалло и французу Дидье Дешаму.

Также 8 января стало известно о смерти бывшего игрока московского ЦСКА и экс-защитника сборной Украины по футболу Богдана Шершуна, умершего в 42 года. Перед этим спортсмен длительное время боролся с болезнью.