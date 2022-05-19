Немецкий «Айнтрахт» выиграл Лигу Европы В финале команда из Франкфурта обыграла «Глазго Рейнджерс» в серии пенальти

Немецкий «Айнтрахт» выиграл футбольную Лигу Европы в сезоне-2021/22. В финале клуб из Франкфурта обыграл «Глазго Рейнджерс» в серии пенальти — 5:4. Основное время матча закончилось со счётом 1:1.

Счёт открыли футболисты «Рейнджерс», на 57-й минуте отличился Джо Арибо. Немцы отыгрались спустя 12 минут после точного удара Рафаэля Борре. Единственный промах в серии пенальти допустил Аарон Рэмзи, хавбек «Рейнджерс», известный по выступлениям за лондонский «Арсенал» и туринский «Ювентус».

Таким образом, Айнтрахт, занявший 11-е место в немецкой Бундеслиге, в следующем сезоне сыграет в Лиге чемпионов. В финале ЛЧ этого года сыграют «Ливерпуль» и мадридский «Реал», игра пройдёт 28 мая в Париже.