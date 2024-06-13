Немецкая сборная прикипела к российским бутылкам Коц предложил наказать сборную Германии по футболу из-за российских бутылок

Фото: Владимир Песня/РИА Новости

Вода в руке Харри Кейна (Англия) после окончания основного времени полуфинального матча чемпионата мира по футболу между сборными Хорватии и Англии

Военный корреспондент Александр Коц предложил наложить санкции на футбольную сборную Германии за использование бутылок для воды с эмблемой чемпионата мира 2018 года, который прошел в России. Так он отреагировал в своем Telegram-канале на публикацию издания Bild, которое и обратило внимание, что немецкие футболисты все еще используют эту тару для утоления своей жажды.

Ужас-то какой! Да как они посмели? Это же прямая поддержка российской агрессии! Необходимо немедленно наложить на сборную Германии санкции! — написал журналист.

Борьба с Россией на Западе принимает все более гротескные формы, отмечает Коц. Он не исключил, что скоро «отменят» и сам чемпионат мира 2018 года. При этом он напомнил, что многие футбольные обозреватели и болельщики называли его лучшим в истории.

Ранее спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев заявил, что не всегда работает поговорка «в футбол играют все, а побеждают немцы». В разговоре с NEWS.ru он подчеркнул, что сборная Германии на Евро-2024 может уступить команде Грузии, которая на предстоящем чемпионате «может совершить подвиг», как в свое время Греция. При этом он допустил, что в финал также может выйти и сборная Италии.