Нападающий французского футбольного клуба «ПСЖ» Неймар отправился в Бразилию из-за пандемии коронавируса, чтобы изолировать себя.
По сообщению ESPN, бразилец уехал на родину вместе с партнёром по команде Тьяго Сильвой на этой неделе, незадолго до того, как Франция отграничила перемещение людей.
Французский Минздрав запретил проводить в стране массовые мероприятия в связи с быстрым распространением коронавируса.
Ранее сообщалось, что нападающий футбольного клуба «Барселона» Лионель Месси может покинуть команду в конце текущего сезона, если «гранатовые» не вернут форварда «Пари Сен-Жермен» Неймара, писал NEWS.ru.
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