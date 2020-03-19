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Нападающий французского футбольного клуба «ПСЖ» Неймар отправился в Бразилию из-за пандемии коронавируса, чтобы изолировать себя.

По сообщению ESPN, бразилец уехал на родину вместе с партнёром по команде Тьяго Сильвой на этой неделе, незадолго до того, как Франция отграничила перемещение людей.

Французский Минздрав запретил проводить в стране массовые мероприятия в связи с быстрым распространением коронавируса.

Ранее сообщалось, что нападающий футбольного клуба «Барселона» Лионель Месси может покинуть команду в конце текущего сезона, если «гранатовые» не вернут форварда «Пари Сен-Жермен» Неймара, писал NEWS.ru.