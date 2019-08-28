Нападающий футбольного клуба «ПСЖ» бразилец Неймар снялся в новой части испанского криминального сериала «Бумажный дом».
Бразилец получил роль в различных эпизодах нового сезона. Сериал можно будет увидеть на Netflix.
Eu pude realizar meu sonho e fazer parte da minha série favorita. E agora eu posso compartilhar o João com todos vocês !— Neymar Jr (@neymarjr)
Gracias
@lacasadepapel! #LCDP3 #nuevofichaje #lacasadepapel pic.twitter.com/fxwWieoP0N August 27, 2019
Как сообщалось, бразилец не оставляет попыток вернуться в «Барселону», однако руководство каталонского клуба сомневается в успешном завершении трансфера, писал News.ru.