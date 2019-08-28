Неймар Неймар Фото: Philippe LECOEUR, via imago-images.de/Global Look Press

Нападающий футбольного клуба «ПСЖ» бразилец Неймар снялся в новой части испанского криминального сериала «Бумажный дом».

Бразилец получил роль в различных эпизодах нового сезона. Сериал можно будет увидеть на Netflix.

Как сообщалось, бразилец не оставляет попыток вернуться в «Барселону», однако руководство каталонского клуба сомневается в успешном завершении трансфера, писал News.ru.

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