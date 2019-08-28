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Россия не смогла увеличить отрыв в таблице коэффициентов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) от Португалии по итогам матчей плей-офф Лиги чемпионов.

«Краснодар» по итогам двухматчевого противостояния проиграл греческому «Олимпиакосу» (1:6) и примет участие в групповом этапе Лиги Европы. Таким образом, у России по-прежнему 42,716 балла и шестое место, у Португалии —...