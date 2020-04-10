Неймар может лишиться половины зарплаты из-за коронавируса

Ассоциация профессиональных футболистов Франции договорилась с Министерством экономики и финансов страны сократить зарплаты игроков Лиги 1.
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При этом тем, кто зарабатывает свыше €100 тысяч в месяц, включая самого высокооплачиваемого игрока Лиги 1 форварда «ПСЖ» Неймара, предложено урезать выплаты на 50%. Кроме того, рекомендовано не сокращать оклад футболистам, чья зарплата менее €10 тысяч в месяц.
Как писал NEWS.ru, на фоне пандемии коронавируса руководство московского футбольного клуба «Локомотив» договорилось с игроками о снижении заработной платы. Ранее о снижении зарплат с игроками также договорились московские «Спартак», ЦСКА и «Динамо», петербургский «Зенит», самарские «Крылья Советов», а также «Уфа». Футбольный клуб «Тамбов» принял решение сократить зарплату руководству клуба.
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