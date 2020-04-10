Неймар может лишиться половины зарплаты из-за коронавируса

https://static.news.ru/photo/22f9fd56-7b32-11ea-9299-fa163e074e61_660.jpg Неймар Фото: Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press

Ассоциация профессиональных футболистов Франции договорилась с Министерством экономики и финансов страны сократить зарплаты игроков Лиги 1.

Как сообщает ESPN, размер уменьшения зарплаты у разных игроков будет отличаться и зависеть от уровня самого оклада.

При этом тем, кто зарабатывает свыше €100 тысяч в месяц, включая самого высокооплачиваемого игрока Лиги 1 форварда «ПСЖ» Неймара, предложено урезать выплаты на 50%. Кроме того, рекомендовано не сокращать оклад футболистам, чья зарплата менее €10 тысяч в месяц.

Как писал NEWS.ru, на фоне пандемии коронавируса руководство московского футбольного клуба «Локомотив» договорилось с игроками о снижении заработной платы. Ранее о снижении зарплат с игроками также договорились московские «Спартак», ЦСКА и «Динамо», петербургский «Зенит», самарские «Крылья Советов», а также «Уфа». Футбольный клуб «Тамбов» принял решение сократить зарплату руководству клуба.