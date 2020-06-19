Футбол

Неймар должен заплатить «Барселоне» €6,7 млн

17:09, 19 июня 2020
Неймар Неймар Фото: HANDOUT via imago-images.de/Global Look Press

Бразильский нападающий французского ПСЖ Неймар должен вернуть футбольному клубу «Барселона» €6,7 миллиона по делу о бонусе при продлении контракта с испанской командой.

Неймар выступал в «Барселоне» с 2013 по 2017 год. Изначально футболист подал иск к «Барселоне» с требованием выплатить ему € 43,6 млн в качестве бонуса за продление контракта в 2016 году, но требование игрока было отклонено.

Постановление полностью отклонило требование игрока об уплате 43,6 млн евро и приняло большую часть защиты, представленной «Барселоной», в результате чего игрок должен вернуть клубу €6,7 млн, — говорится в заявлении на сайте «Барселоны».

Футболист имеет право обжаловать данное решение.

Ранее NEWS.ru сообщал, что испанский футбольный клуб «Барселона» отказался от приобретения бразильского нападающего Неймара. ПСЖ требует от каталонцев за Неймара $175 млн и не хочет включать в сделку других игроков. Бразилец перешёл в ПСЖ в 2017 году за € 222 млн, став самым дорогим футболистом мира.

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