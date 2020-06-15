Неизвестные напали на судей после матча чемпионата Белоруссии по футболу

https://static.news.ru/photo/2cbca4b8-af23-11ea-a278-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Неизвестные совершили нападение на автомобиль судейской бригады и инспектора встречи после матча 13-го тура чемпионата Белоруссии по футболу между клубами БАТЭ (Борисов) и «Шахтёр» (Солигорск).

Автомобиль нападавших совершил обгон и резко остановился перед судьями, заблокировав их машину. После этого неизвестные лица потребовали судейскую бригаду и инспектора матча выйти и стали оскорблять, угрожать и высказывать недовольство их работой на прошедшем матче, сообщает Белорусская федерация футбола.

В заявлении федерации говорится, что в целях защиты официальных лиц будут приняты все необходимые меры в рамках законодательства страны. Все имеющиеся материалы будут переданы в суд.

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