«Недовольство — не повод пересматривать решение»: Валуев о Fan ID «Недовольство — не повод пересматривать решение»: Валуев о Fan ID

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Бывший боксер, ныне депутат Госдумы Николай Валуев высказался о введенном в этом году паспорте болельщика — Fan ID. Он считает это решение правильным, несмотря на протесты и бойкот футбольными фанатами матчей своих команд.

Недовольство паспортом болельщиков и пониженная посещаемость после его введения — не повод как-либо пересматривать систему Fan ID или отменять ее. Эта ситуация напоминает картину с введением масочного режима в метро. Вначале тоже были возмущения и проблемы, а потом все нормально заработало, — сказал Валуев «РБ Спорт».

Закон о введении паспорта болельщика для посещения спортивных мероприятий начал действовать в России с 1 июня. Фанаты большинства клубов России заявили о бойкоте матчей в связи с этим законом. В новом сезоне посещаемость матчей значительно упала в связи с этим законом.

Ранее главный тренер «Ростова» и сборной России по футболу Валерий Карпин тоже жестко раскритиковал систему Fan ID. Он выразил сомнения в том, что она вообще нужна в футболе. Также сообщалось, что его дочери не смогли получить Fan ID, так как родились не в России.