«Поддержка сверху»: Тарасова о решении РФС по Черчесову

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова назвала поддержкой сверху решение технического комитета Российского футбольного союза (РФС), выразившего доверие главному тренеру сборной России Станиславу Черчесову после провала на Евро-2020. Слова Тарасовой приводит «Чемпионат».

Наверное, всех устраивает, что нет никаких успехов в футболе, как и нет никакого развития. Это какая-то поддержка сверху. Нас так не поддерживали, — сказала она.

По словам Тарасовой, раньше, если у спортсменов не было результатов, наставнику сразу давали понять, что что-то не в порядке.

Я говорила, что на месте Черчесова сама ушла бы, а что делает другой человек... Он не знает пути выхода из этого кошмара. Люди, которые за него голосовали, наверное, тоже с ним согласны, — добавила она.

Сборная России по футболу вылетела с Евро-2020, заняв четвёртое место в группе B.

Ранее Владимир Путин, комментируя во время прямой линии выступления сборных России по хоккею и футболу на чемпионатах мира и Европы, заявил, что нужно изменить кадровую составляющую.